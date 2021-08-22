ضباء .. إنهاء إجراءات مغادرة أكثر من 16 ألفًا من العمالة الموسمية

بعد أن شاركت في مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي

أنهى مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي إجراءات مغادرة أكثر من 16 ألفًا من العمالة الموسمية المشاركة في مجازر المشروع لموسم حج 1440 وذلك عن طريق منفذ ضباء للعام الخامس على التوالي.

وقد تم لذلك إنشاء مخيم الإيواء المؤقت في محافظة ضباء لضمان سلاسة إجراءات المغادرة للعمالة الموسمية بإشراف مباشر من إدارة المشروع وبالتعاون مع محافظة وشرطة وبلدية وإدارة ميناء محافظة ضباء.

يُذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي قد نفذ أداء نسك حجاج بيت الله لهذا الموسم بعدد 953 ألف رأس من الأغنام من خلال مجازر المشروع بالمشاعر المقدسة وبإشراف شرعي وبيطري.