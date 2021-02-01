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"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" تتراجع.. ولا تتسرعوا في فتح الاقتصادات

"الفيفا" تعتزم الترويج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم

في تصريح إيجابي نادر، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم، اليوم، أن الأنباء حول فيروس كورونا مشجعة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي مشترك بين المنظمة وفيفا من جنيف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات، مشددًا على أن الفيروس يشكل خطورة، وأنه يجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات.

من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في المؤتمر، إن فيفا ستروج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم، مضيفًا أن لاعبي كرة القدم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19، وقال: "إذا لم نشارك اللقاحات، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسة.. الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير".

وأضاف محدقًا إلى الكاميرا، خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي: "هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" تتراجع.. ولا تتسرعوا في فتح الاقتصادات
سبق

في تصريح إيجابي نادر، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم، اليوم، أن الأنباء حول فيروس كورونا مشجعة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي مشترك بين المنظمة وفيفا من جنيف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات، مشددًا على أن الفيروس يشكل خطورة، وأنه يجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات.

من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في المؤتمر، إن فيفا ستروج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم، مضيفًا أن لاعبي كرة القدم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19، وقال: "إذا لم نشارك اللقاحات، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسة.. الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير".

وأضاف محدقًا إلى الكاميرا، خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي: "هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار".

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
11:03 PM

"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" تتراجع.. ولا تتسرعوا في فتح الاقتصادات

"الفيفا" تعتزم الترويج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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في تصريح إيجابي نادر، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم، اليوم، أن الأنباء حول فيروس كورونا مشجعة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي مشترك بين المنظمة وفيفا من جنيف، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب توزيع اللقاحات، مشددًا على أن الفيروس يشكل خطورة، وأنه يجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات.

من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في المؤتمر، إن فيفا ستروج لأهمية التوزيع العادل للقاحات حول العالم، مضيفًا أن لاعبي كرة القدم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19، وقال: "إذا لم نشارك اللقاحات، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسة.. الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير".

وأضاف محدقًا إلى الكاميرا، خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي: "هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار".

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