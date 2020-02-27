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"صحة جدة": لم نسجّل أي حالة ‎كورونا الجديد.. والوضع مطمئن

دعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الوضع الصحي مطمئن.

وقالت "صحة جدة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بفضل الله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا الجديد، والوضع الصحي مطمئن، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

صحة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة": لم نسجّل أي حالة ‎كورونا الجديد.. والوضع مطمئن
سبق

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الوضع الصحي مطمئن.

وقالت "صحة جدة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بفضل الله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا الجديد، والوضع الصحي مطمئن، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
05:18 PM

"صحة جدة": لم نسجّل أي حالة ‎كورونا الجديد.. والوضع مطمئن

دعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن الوضع الصحي مطمئن.

وقالت "صحة جدة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بفضل الله لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا الجديد، والوضع الصحي مطمئن، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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