الرئيس المالديفي يقلد "العيسى" وسام شرف الجمهورية تقديرًا لجهوده في خدمة الإسلام

أمين رابطة العالم الإسلامي حاضر حول "مكافحة التطرف والإرهاب فكرياً وإلكترونياً"

تلبية لدعوةٍ من رئيس جمهورية المالديف السيد إبراهيم صالح؛ زار وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جمهورية المالديف، حيث كان في استقبالهم في العاصمة ماليه، وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد خليل وعدد من كبار المسؤولين.

وبعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في مطار العاصمة؛ انتقل الأمين العام الدكتور العيسى ووفد الرابطة المرافق إلى القصر الرئاسي حيث كان في استقباله رئيس جمهورية المالديف إبراهيم صالح.

وبعد اللقاء؛ تم الإعلان عن افتتاح مكتبٍ إقليميٍّ للرابطة في المالديف؛ تلبية لرغبة رئيس الجمهورية ليكون منطلقاً لخدمة المالديف ودول المنطقة وسيشتمل على معرض السيرة النبوية وحلقات تدريبية على وثيقة مكة المكرمة.

وتقديراً لجهوده في خدمة الإسلام والسلام العالمي منطلقاً من مركز إشعاع الإسلام والسلام المقرِّ الرئيس للرابطة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية؛ قلّدَ رئيس جمهورية المالديف الشيخ الدكتور العيسى وسامَ الشرف بالجمهورية.

وافتُتحت مراسم التتويج ببيان رئاسي جاء فيه: إن التكريم يأتي تقديراً للجهود المتميزة التي قدّمها الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في تعزيز الوحدة الإسلامية والوئام والسّلام حول العالم، وتعزيز الشراكة بين جزر المالديف ورابطة العالم الإسلامي في هذا الشأن، "وعمَلاً بالصلاحيات الممنوحة لي في دستور جمهورية جزر المالديف، أُثبت ختمي لأمنح الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أرفع وسام في الجمهورية".

وقدّم التهنئة باسمه ونيابة عن حكومة دولة المالديف وشعبها الكريم، للشيخ الدكتور العيسى، بنيله وسام الشرف، الذي يمثل امتداداً للإرث العريق الذي تركه السلطان إبراهيم الذي حكم جزر المالديف من عام 1585 إلى 1609، وشكر معاليه لفخامته هذا التكريم الذي أعتبره محفزاً للمزيد من العمل لخدمة الإسلام والإنسانية جمعاء.

بعد ذلك ألقى الأمين العام الشيخ د.العيسى محاضرةً تخصصية حول "سبل مكافحة التطرف والإرهاب فكرياً وإلكترونياً"، شهدت حضوراً رفيع المستوى، تقدَّمهم رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، والوزراء، وأعضاء اللجنة البرلمانية للأمن القومي، ومسؤولو الدفاع الوطني والشرطة، وعددٌ من كبار المسؤولين والباحثين والمهتمين.

كما التقى "العيسى"، قيادات وزارة الدفاع في جمهورية المالديف برئاسة الوزيرة ماريا أحمد دي دي، حيث بحث الجانبان آليات العمل المشترك في مكافحة التطرف.

واطّلع على المركز الوطني لمكافحة التطرف وتعرف على نشاطاته، ثم عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الخارجية، برئاسة الوزير أحمد خليل، أعقب ذلك عقد مؤتمر صحافي مشترك تناول أهم محاور الزيارة، ونقلته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الحكومية الرسمية.

وضمن برنامج الزيارة التقى الدكتور العيسى، وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر، حيث شهد اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما زار المركز الإسلامي في العاصمة ماليه، واطّلع على نشاطاته وأبرز أعماله.

وألقى "العيسى"، في مقر وزارة الشؤون الإسلامية، محاضرة اشتملت على "ضوابط مهمة في الفتاوى الشرعية والوعظ الديني"، حضرها نائب رئيس الجمهورية، والوزراء والأئمة والمفتون، ونخبة من الأكاديميين والشباب، وتم نقلها عبر التلفزيون الرسمي، وعدد من القنوات التلفزيونية في المنطقة، كما بُثت على الهواء مباشرة عبر منصات التواصل الحكومية الرسمية، وأعقبها حوار مفتوح مع الشباب حول أبرز القضايا التي تشغل تفكيرهم على الصعيدين الإسلامي والدولي.