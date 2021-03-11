النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحوثي يهاجم "البنطلون" ويصفه بالمؤامرة الأمريكية

في ذكرى هلاك شقيقه أثار سخرية نشطاء على مواقع التواصل

أثار زعيم ميليشيا التمرد والإرهاب في اليمن عبدالملك الحوثي سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته التي أطلقها في ذكرى هلاك شقيقه مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث وصف في حديثه البنطلون بالمؤامرة الأمريكية وأنه غزو غربي من أجل التخلي عن الخنجر والصميل "العصا".

وقال "الحوثي" في خطابه المتخبط بحسب وسائل إعلام يمنية: من ضمن ما سعى له الأمريكيون في الاستهداف لهذا البلد ولهذا الشعب ويفعلون ذلك على مستوى الأمة الإسلامية السعي لنشر الفساد الأخلاقي والرذيلة بهدف ضرب الروح المعنوية والأخلاق وتمييع وإفساد الشباب والسيطرة عليهم والتدمير للنسيج الاجتماعي الذي بنيته الأساسية هي الأسرة.

وأضاف الحوثي وعلامات الارتباك تظهر عليه: حرصوا أيضاً على الاستهداف الصحي، من ضمن ذلك الاستهداف بالإيدز وأيضاً كانوا يعملون على توزيع مواد غذائية وطبية ومواد طبية ومعدات طبية ملوثة، وأوضح: لقد حاربوا الزي اليمني "الثوب والكوت والشال" وشجعوا على لبس البنطلون والزي الغربي لكي يتركوا لبس الخنجر اليمني.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحوثي يهاجم "البنطلون" ويصفه بالمؤامرة الأمريكية
سبق

أثار زعيم ميليشيا التمرد والإرهاب في اليمن عبدالملك الحوثي سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته التي أطلقها في ذكرى هلاك شقيقه مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث وصف في حديثه البنطلون بالمؤامرة الأمريكية وأنه غزو غربي من أجل التخلي عن الخنجر والصميل "العصا".

وقال "الحوثي" في خطابه المتخبط بحسب وسائل إعلام يمنية: من ضمن ما سعى له الأمريكيون في الاستهداف لهذا البلد ولهذا الشعب ويفعلون ذلك على مستوى الأمة الإسلامية السعي لنشر الفساد الأخلاقي والرذيلة بهدف ضرب الروح المعنوية والأخلاق وتمييع وإفساد الشباب والسيطرة عليهم والتدمير للنسيج الاجتماعي الذي بنيته الأساسية هي الأسرة.

وأضاف الحوثي وعلامات الارتباك تظهر عليه: حرصوا أيضاً على الاستهداف الصحي، من ضمن ذلك الاستهداف بالإيدز وأيضاً كانوا يعملون على توزيع مواد غذائية وطبية ومواد طبية ومعدات طبية ملوثة، وأوضح: لقد حاربوا الزي اليمني "الثوب والكوت والشال" وشجعوا على لبس البنطلون والزي الغربي لكي يتركوا لبس الخنجر اليمني.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
06:51 PM

الحوثي يهاجم "البنطلون" ويصفه بالمؤامرة الأمريكية

في ذكرى هلاك شقيقه أثار سخرية نشطاء على مواقع التواصل

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
17
10,834

أثار زعيم ميليشيا التمرد والإرهاب في اليمن عبدالملك الحوثي سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته التي أطلقها في ذكرى هلاك شقيقه مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث وصف في حديثه البنطلون بالمؤامرة الأمريكية وأنه غزو غربي من أجل التخلي عن الخنجر والصميل "العصا".

وقال "الحوثي" في خطابه المتخبط بحسب وسائل إعلام يمنية: من ضمن ما سعى له الأمريكيون في الاستهداف لهذا البلد ولهذا الشعب ويفعلون ذلك على مستوى الأمة الإسلامية السعي لنشر الفساد الأخلاقي والرذيلة بهدف ضرب الروح المعنوية والأخلاق وتمييع وإفساد الشباب والسيطرة عليهم والتدمير للنسيج الاجتماعي الذي بنيته الأساسية هي الأسرة.

وأضاف الحوثي وعلامات الارتباك تظهر عليه: حرصوا أيضاً على الاستهداف الصحي، من ضمن ذلك الاستهداف بالإيدز وأيضاً كانوا يعملون على توزيع مواد غذائية وطبية ومواد طبية ومعدات طبية ملوثة، وأوضح: لقد حاربوا الزي اليمني "الثوب والكوت والشال" وشجعوا على لبس البنطلون والزي الغربي لكي يتركوا لبس الخنجر اليمني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,944
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,126
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,870
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة