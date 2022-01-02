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اليوم.. إغلاق التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين

وفق المواعيد التي حددتها "تقويم التعليم" سابقًا.. والاختبارات 26 فبراير

يغلق، اليوم الأحد، التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن مواعيد التسجيل والاختبارات في وقت سابق جاءت على النحو التالي، الفترة الأولى للاختبار العام كان التسجيل فيه في الفترة من 7/ 9/ 2021 وحتى 3/ 10/ 2021، وانعقد الاختبار في الفترة ما بين -3/ 11/ 2021 إلى 15/ 11/ 2021، بينما جاءت الفترة الأولى لاختبار التخصص من 29/ 11/ 2021 وحتى نهاية اليوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2022.

وسيعقد الاختبار في يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2022.

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اليوم.. إغلاق التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين
سبق

يغلق، اليوم الأحد، التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن مواعيد التسجيل والاختبارات في وقت سابق جاءت على النحو التالي، الفترة الأولى للاختبار العام كان التسجيل فيه في الفترة من 7/ 9/ 2021 وحتى 3/ 10/ 2021، وانعقد الاختبار في الفترة ما بين -3/ 11/ 2021 إلى 15/ 11/ 2021، بينما جاءت الفترة الأولى لاختبار التخصص من 29/ 11/ 2021 وحتى نهاية اليوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2022.

وسيعقد الاختبار في يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2022.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:44 PM

اليوم.. إغلاق التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين

وفق المواعيد التي حددتها "تقويم التعليم" سابقًا.. والاختبارات 26 فبراير

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نواف الغضوري - الرياض
0
687

يغلق، اليوم الأحد، التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن مواعيد التسجيل والاختبارات في وقت سابق جاءت على النحو التالي، الفترة الأولى للاختبار العام كان التسجيل فيه في الفترة من 7/ 9/ 2021 وحتى 3/ 10/ 2021، وانعقد الاختبار في الفترة ما بين -3/ 11/ 2021 إلى 15/ 11/ 2021، بينما جاءت الفترة الأولى لاختبار التخصص من 29/ 11/ 2021 وحتى نهاية اليوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2022.

وسيعقد الاختبار في يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2022.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,659
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2.5 مليار ..

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