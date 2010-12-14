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مبيعات سوق الإبل تتعدى المليون ريال خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز

شهدت الأيام الماضية صفقات شرائية كثيرة بفئة المجاهيم وحظيت بإقبال كبير

ارتفعت مبيعات سوق الإبل الذي يشرف عليه نادي الإبل إلى أكثر من مليون ريال، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة.

وتفصيلاً، يعد سوق الإبل مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي، إذ يضم 326 شبكاً تستوعب 3 آلاف متن تتراوح أسعار المتن الواحد فيه ما بين 20 إلى 100 ألف ريال، فيما تتراوح قيمة الصفقات اليومية التي يشهدها السوق من 800 ألف إلى مليون ريال.

وتتراوح أسعار "الرحول أو الذلول" -وهي الناقة التي يضع عليها راعي الإبل احتياجاته وغذاءه ويمتطيها لكي تسير الإبل خلفه- ما بين 2500 إلى 8 آلاف ريال.

ويعمل السوق وفق آلية معروفة لدى العاملين والزوار، حيث يبدأ بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب يومياً، فيما يكون نصيب المحرِّج نسبة 5% من قيمة البيع تؤخذ من المشتري فقط.

وشهدت الأيام الماضية صفقات شرائية كثيرة على فئة المجاهيم، بسبب منافساتها التي حظيت بإقبال كبير، كما نشطت خلال اليومين الماضيين مبيعات فئة المغاتير التي تستعد للمنافسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبيعات سوق الإبل تتعدى المليون ريال خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

ارتفعت مبيعات سوق الإبل الذي يشرف عليه نادي الإبل إلى أكثر من مليون ريال، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة.

وتفصيلاً، يعد سوق الإبل مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي، إذ يضم 326 شبكاً تستوعب 3 آلاف متن تتراوح أسعار المتن الواحد فيه ما بين 20 إلى 100 ألف ريال، فيما تتراوح قيمة الصفقات اليومية التي يشهدها السوق من 800 ألف إلى مليون ريال.

وتتراوح أسعار "الرحول أو الذلول" -وهي الناقة التي يضع عليها راعي الإبل احتياجاته وغذاءه ويمتطيها لكي تسير الإبل خلفه- ما بين 2500 إلى 8 آلاف ريال.

ويعمل السوق وفق آلية معروفة لدى العاملين والزوار، حيث يبدأ بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب يومياً، فيما يكون نصيب المحرِّج نسبة 5% من قيمة البيع تؤخذ من المشتري فقط.

وشهدت الأيام الماضية صفقات شرائية كثيرة على فئة المجاهيم، بسبب منافساتها التي حظيت بإقبال كبير، كما نشطت خلال اليومين الماضيين مبيعات فئة المغاتير التي تستعد للمنافسة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
12:56 AM

مبيعات سوق الإبل تتعدى المليون ريال خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز

شهدت الأيام الماضية صفقات شرائية كثيرة بفئة المجاهيم وحظيت بإقبال كبير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت مبيعات سوق الإبل الذي يشرف عليه نادي الإبل إلى أكثر من مليون ريال، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة.

وتفصيلاً، يعد سوق الإبل مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي، إذ يضم 326 شبكاً تستوعب 3 آلاف متن تتراوح أسعار المتن الواحد فيه ما بين 20 إلى 100 ألف ريال، فيما تتراوح قيمة الصفقات اليومية التي يشهدها السوق من 800 ألف إلى مليون ريال.

وتتراوح أسعار "الرحول أو الذلول" -وهي الناقة التي يضع عليها راعي الإبل احتياجاته وغذاءه ويمتطيها لكي تسير الإبل خلفه- ما بين 2500 إلى 8 آلاف ريال.

ويعمل السوق وفق آلية معروفة لدى العاملين والزوار، حيث يبدأ بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب يومياً، فيما يكون نصيب المحرِّج نسبة 5% من قيمة البيع تؤخذ من المشتري فقط.

وشهدت الأيام الماضية صفقات شرائية كثيرة على فئة المجاهيم، بسبب منافساتها التي حظيت بإقبال كبير، كما نشطت خلال اليومين الماضيين مبيعات فئة المغاتير التي تستعد للمنافسة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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