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صحيفة "مغربية": علاقة "حمدالله" بـ"النصر" على وشك الانهيار.. وضعوه في القائمة السوداء!

قالت صحيفة "le360” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية، أن علاقة الهدّاف المغربي عبدالرزاق حمدالله بناديه النصر قد أصبحت على حافة الانهيار.

وأضافت الصحيفة، وفقًا لمصادرها، أن خلافات بشأن التجديد بين اللاعب وناديه، بالإضافة لعدد من تصرفاته؛ هي السبب فيما آلت إليه علاقته مع ناديه.

وتحدثت الصحيفة عن غياب اللاعب عن مباراة ناديه الأخيرة أمام الفيصلي، وهي المباراة التي خسرها فريقه بهدفين لهدف؛ ما استدعى مسؤولي ناديه لوضعه في القائمة السوداء.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب سيجتمع بإدارة ناديه قريبًا لوضع النقاط على الحروف لتحديد مدى إمكانية استمراره من عدمها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "مغربية": علاقة "حمدالله" بـ"النصر" على وشك الانهيار.. وضعوه في القائمة السوداء!
سبق

قالت صحيفة "le360” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية، أن علاقة الهدّاف المغربي عبدالرزاق حمدالله بناديه النصر قد أصبحت على حافة الانهيار.

وأضافت الصحيفة، وفقًا لمصادرها، أن خلافات بشأن التجديد بين اللاعب وناديه، بالإضافة لعدد من تصرفاته؛ هي السبب فيما آلت إليه علاقته مع ناديه.

وتحدثت الصحيفة عن غياب اللاعب عن مباراة ناديه الأخيرة أمام الفيصلي، وهي المباراة التي خسرها فريقه بهدفين لهدف؛ ما استدعى مسؤولي ناديه لوضعه في القائمة السوداء.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب سيجتمع بإدارة ناديه قريبًا لوضع النقاط على الحروف لتحديد مدى إمكانية استمراره من عدمها.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:56 PM

صحيفة "مغربية": علاقة "حمدالله" بـ"النصر" على وشك الانهيار.. وضعوه في القائمة السوداء!

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,702

قالت صحيفة "le360” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية، أن علاقة الهدّاف المغربي عبدالرزاق حمدالله بناديه النصر قد أصبحت على حافة الانهيار.

وأضافت الصحيفة، وفقًا لمصادرها، أن خلافات بشأن التجديد بين اللاعب وناديه، بالإضافة لعدد من تصرفاته؛ هي السبب فيما آلت إليه علاقته مع ناديه.

وتحدثت الصحيفة عن غياب اللاعب عن مباراة ناديه الأخيرة أمام الفيصلي، وهي المباراة التي خسرها فريقه بهدفين لهدف؛ ما استدعى مسؤولي ناديه لوضعه في القائمة السوداء.

وتحدثت الصحيفة عن أن اللاعب سيجتمع بإدارة ناديه قريبًا لوضع النقاط على الحروف لتحديد مدى إمكانية استمراره من عدمها.

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