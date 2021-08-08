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"أمانة المدينة": مصانع "الصناعية الثانية" انتهت عقودها.. وأبلغنا المُلاك بإخلائها

وجّهت إشعارات بتسليم المواقع لوكالة الاستثمار بعد إعطائهم مهلة شهرَيْن للإخلاء

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة ردًّا على "سبق" بخصوص إخلاء مصانع "الصناعية الثانية" بأن المواقع المشار إليها انتهت عقودها بدءًا من اليوم الأحد 29 / 12 / 1442هـ. وقد أبلغت الأمانة مُلاك تلك المصانع بإخلائها قبل انتهاء عقودهم بوقت كافٍ.

وتفصيلاً، قالت الأمانة إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية التي تنتهجها أمانة المدينة المنورة مع جميع المستثمرين، ولتحقيق عدالة المنافسة، فقد تم طرح هذه الفرص عبر منصة فرص، وندعو جميع الراغبين بالمنافسة عليها إلى التقدم لها عبر الرابط: https://furas.momra.gov.sa

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة وجّهت إشعارات لمئات المصانع والورش والمستودعات في أماكن مختلفة، من بينها "الصناعية الثانية"، بتسليم الموقع يوم غد لوكالة الاستثمار بالأمانة، وذلك بعد أن تم إعطاؤهم مهلة شهرين للإخلاء، وسط تضجر مُلاك المصانع من هذا القرار الذي وصفوه بـ"الخسارة الكبيرة"؛ لكون بعض المصانع لم يكتمل إلا في السنوات الخمس الماضية.

وطالب مُلاك المصانع بمهلة أطول من ذلك، تصل لسنوات؛ لكون الماكينات التي داخل المصانع تكلفت عشرات الملايين، وعند إغلاقها في الوقت الحالي لا نستطع بيعها؛ لأنها تعد خسارة بنسبة 80 %، فضلاً عن عدم قدرتنا في الوقت الحالي على تجهيز مصنع آخر في المواقع الأخرى، مطالبين بالنظر في وضع معاناتهم من قبل المسؤولين في الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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"أمانة المدينة": مصانع "الصناعية الثانية" انتهت عقودها.. وأبلغنا المُلاك بإخلائها
سبق

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة ردًّا على "سبق" بخصوص إخلاء مصانع "الصناعية الثانية" بأن المواقع المشار إليها انتهت عقودها بدءًا من اليوم الأحد 29 / 12 / 1442هـ. وقد أبلغت الأمانة مُلاك تلك المصانع بإخلائها قبل انتهاء عقودهم بوقت كافٍ.

وتفصيلاً، قالت الأمانة إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية التي تنتهجها أمانة المدينة المنورة مع جميع المستثمرين، ولتحقيق عدالة المنافسة، فقد تم طرح هذه الفرص عبر منصة فرص، وندعو جميع الراغبين بالمنافسة عليها إلى التقدم لها عبر الرابط: https://furas.momra.gov.sa

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة وجّهت إشعارات لمئات المصانع والورش والمستودعات في أماكن مختلفة، من بينها "الصناعية الثانية"، بتسليم الموقع يوم غد لوكالة الاستثمار بالأمانة، وذلك بعد أن تم إعطاؤهم مهلة شهرين للإخلاء، وسط تضجر مُلاك المصانع من هذا القرار الذي وصفوه بـ"الخسارة الكبيرة"؛ لكون بعض المصانع لم يكتمل إلا في السنوات الخمس الماضية.

وطالب مُلاك المصانع بمهلة أطول من ذلك، تصل لسنوات؛ لكون الماكينات التي داخل المصانع تكلفت عشرات الملايين، وعند إغلاقها في الوقت الحالي لا نستطع بيعها؛ لأنها تعد خسارة بنسبة 80 %، فضلاً عن عدم قدرتنا في الوقت الحالي على تجهيز مصنع آخر في المواقع الأخرى، مطالبين بالنظر في وضع معاناتهم من قبل المسؤولين في الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:37 PM

"أمانة المدينة": مصانع "الصناعية الثانية" انتهت عقودها.. وأبلغنا المُلاك بإخلائها

وجّهت إشعارات بتسليم المواقع لوكالة الاستثمار بعد إعطائهم مهلة شهرَيْن للإخلاء

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
2,795

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة ردًّا على "سبق" بخصوص إخلاء مصانع "الصناعية الثانية" بأن المواقع المشار إليها انتهت عقودها بدءًا من اليوم الأحد 29 / 12 / 1442هـ. وقد أبلغت الأمانة مُلاك تلك المصانع بإخلائها قبل انتهاء عقودهم بوقت كافٍ.

وتفصيلاً، قالت الأمانة إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية التي تنتهجها أمانة المدينة المنورة مع جميع المستثمرين، ولتحقيق عدالة المنافسة، فقد تم طرح هذه الفرص عبر منصة فرص، وندعو جميع الراغبين بالمنافسة عليها إلى التقدم لها عبر الرابط: https://furas.momra.gov.sa

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة وجّهت إشعارات لمئات المصانع والورش والمستودعات في أماكن مختلفة، من بينها "الصناعية الثانية"، بتسليم الموقع يوم غد لوكالة الاستثمار بالأمانة، وذلك بعد أن تم إعطاؤهم مهلة شهرين للإخلاء، وسط تضجر مُلاك المصانع من هذا القرار الذي وصفوه بـ"الخسارة الكبيرة"؛ لكون بعض المصانع لم يكتمل إلا في السنوات الخمس الماضية.

وطالب مُلاك المصانع بمهلة أطول من ذلك، تصل لسنوات؛ لكون الماكينات التي داخل المصانع تكلفت عشرات الملايين، وعند إغلاقها في الوقت الحالي لا نستطع بيعها؛ لأنها تعد خسارة بنسبة 80 %، فضلاً عن عدم قدرتنا في الوقت الحالي على تجهيز مصنع آخر في المواقع الأخرى، مطالبين بالنظر في وضع معاناتهم من قبل المسؤولين في الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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