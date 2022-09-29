النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي

لتعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، مجلس الدولة الفرنسي.

وكان في استقباله نائب رئيس المجلس برونو لاسير الذي أكد أهمية هذه الزيارة في تبادل خبرات القانون والقضاء الإداري بين البلدين، بما يسهم في خدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وبين برونو لاسير، أن مجلس الدولة الفرنسي يُعد واحداً من الأجهزة الأساسية لدولة القانون في فرنسا، بالإضافة إلى مهمته الاستشارية والقانونية في الدولة، إذ يعتبر بمثابة المشرّع الإداري الأعلى في فرنسا وتحت إدارته كل محاكمها الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المقارنة في ممارسات رقابة القضاء على أعمال جهة الإدارة ، وفي إجراءات وآليات التقاضي، إلى جانب تعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

يذكر أن ديوان المظالم يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز الجهود القضائية في ديوان المظالم ودوره العدلي في إرساء مبادئ القضاء الإداري في المملكة، والتطور الإجرائي لأعمال ديوان المظالم ممثلةً في منصة مُعين الرقمية والمنصات الذكية المساندة والذي يسّر من عملية التقاضي بشكل آمن وناجز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي
سبق

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، مجلس الدولة الفرنسي.

وكان في استقباله نائب رئيس المجلس برونو لاسير الذي أكد أهمية هذه الزيارة في تبادل خبرات القانون والقضاء الإداري بين البلدين، بما يسهم في خدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وبين برونو لاسير، أن مجلس الدولة الفرنسي يُعد واحداً من الأجهزة الأساسية لدولة القانون في فرنسا، بالإضافة إلى مهمته الاستشارية والقانونية في الدولة، إذ يعتبر بمثابة المشرّع الإداري الأعلى في فرنسا وتحت إدارته كل محاكمها الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المقارنة في ممارسات رقابة القضاء على أعمال جهة الإدارة ، وفي إجراءات وآليات التقاضي، إلى جانب تعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

يذكر أن ديوان المظالم يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز الجهود القضائية في ديوان المظالم ودوره العدلي في إرساء مبادئ القضاء الإداري في المملكة، والتطور الإجرائي لأعمال ديوان المظالم ممثلةً في منصة مُعين الرقمية والمنصات الذكية المساندة والذي يسّر من عملية التقاضي بشكل آمن وناجز.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
07:41 PM

لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي

لتعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
131

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، مجلس الدولة الفرنسي.

وكان في استقباله نائب رئيس المجلس برونو لاسير الذي أكد أهمية هذه الزيارة في تبادل خبرات القانون والقضاء الإداري بين البلدين، بما يسهم في خدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وبين برونو لاسير، أن مجلس الدولة الفرنسي يُعد واحداً من الأجهزة الأساسية لدولة القانون في فرنسا، بالإضافة إلى مهمته الاستشارية والقانونية في الدولة، إذ يعتبر بمثابة المشرّع الإداري الأعلى في فرنسا وتحت إدارته كل محاكمها الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المقارنة في ممارسات رقابة القضاء على أعمال جهة الإدارة ، وفي إجراءات وآليات التقاضي، إلى جانب تعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

يذكر أن ديوان المظالم يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز الجهود القضائية في ديوان المظالم ودوره العدلي في إرساء مبادئ القضاء الإداري في المملكة، والتطور الإجرائي لأعمال ديوان المظالم ممثلةً في منصة مُعين الرقمية والمنصات الذكية المساندة والذي يسّر من عملية التقاضي بشكل آمن وناجز.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة