لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي

لتعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، مجلس الدولة الفرنسي.



وكان في استقباله نائب رئيس المجلس برونو لاسير الذي أكد أهمية هذه الزيارة في تبادل خبرات القانون والقضاء الإداري بين البلدين، بما يسهم في خدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي.



وبين برونو لاسير، أن مجلس الدولة الفرنسي يُعد واحداً من الأجهزة الأساسية لدولة القانون في فرنسا، بالإضافة إلى مهمته الاستشارية والقانونية في الدولة، إذ يعتبر بمثابة المشرّع الإداري الأعلى في فرنسا وتحت إدارته كل محاكمها الإدارية.



وتأتي هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المقارنة في ممارسات رقابة القضاء على أعمال جهة الإدارة ، وفي إجراءات وآليات التقاضي، إلى جانب تعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.



يذكر أن ديوان المظالم يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز الجهود القضائية في ديوان المظالم ودوره العدلي في إرساء مبادئ القضاء الإداري في المملكة، والتطور الإجرائي لأعمال ديوان المظالم ممثلةً في منصة مُعين الرقمية والمنصات الذكية المساندة والذي يسّر من عملية التقاضي بشكل آمن وناجز.