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طبيبة روسية تحذر: الكثيرون يقعون في هذا الخطأ بعد التعافي من "كوفيد-19"

قالت إن جميع قوى الجسم ومنظومة المناعة تكون منشغلة بمكافحة الفيروس

حذرت الدكتورة فلاحي نورجاخان، من خطورة ممارسة النشاط البدني والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد التعافي من "كوفيد-19"، وفقًا لروسي اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن منظومة المناعة بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19" وكذلك الرئتين والقلب تعمل بأقصى قدرتها.

وتقول، "جميع قوى الجسم منشغلة في مكافحة الفيروس، وبالنتيجة يتم التغلب على المرض، ولكن للتعافي تمامًا يحتاج الجسم إلى الوقت. فإذا استأنف الشخص نشاطه البدني في صالة الألعاب الرياضية لن يتمكن من تحمل هذا العبء".

وتضيف، يجب البدء بأبسط أنواع النشاط البدني - المشي وزيادة مدته تدريجيًا.. وعندما يشعر الشخص بأن جسمه مستعد للنشاط البدني، حينها يمكن الانتقال إلى المستوى الأعلى مثل المشي السريع أو الهرولة. وبعد ذلك يمكنه الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وهناك أيضًا البدء بأبسط التمارين من أجل تحضير الجسم تدريجيًا لتحمل أعباء أكبر. المهم عدم إيذاء النفس. وعلى من كانت إصابته بالمرض شديدة فعليه قبل هذا استشارة الطبيب أولاً".

يُذكر أن الدكتورة ألينا غلوشاكوفا، قد أعلنت في حديث سابق، أن "كوفيد-19" يمكن أن يسبب التهاب أو احتشاء عضلة القلب واضطراب النبض أو حتى قصور القلب. كما يزداد خطر تجلط الدم بعد الإصابة بالمرض. لذلك، لا ينصح بممارسة التمارين الرياضية الشديدة لمنع تفاقم حالة القلب والأوعية الدموية.

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طبيبة روسية تحذر: الكثيرون يقعون في هذا الخطأ بعد التعافي من "كوفيد-19"
سبق

حذرت الدكتورة فلاحي نورجاخان، من خطورة ممارسة النشاط البدني والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد التعافي من "كوفيد-19"، وفقًا لروسي اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن منظومة المناعة بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19" وكذلك الرئتين والقلب تعمل بأقصى قدرتها.

وتقول، "جميع قوى الجسم منشغلة في مكافحة الفيروس، وبالنتيجة يتم التغلب على المرض، ولكن للتعافي تمامًا يحتاج الجسم إلى الوقت. فإذا استأنف الشخص نشاطه البدني في صالة الألعاب الرياضية لن يتمكن من تحمل هذا العبء".

وتضيف، يجب البدء بأبسط أنواع النشاط البدني - المشي وزيادة مدته تدريجيًا.. وعندما يشعر الشخص بأن جسمه مستعد للنشاط البدني، حينها يمكن الانتقال إلى المستوى الأعلى مثل المشي السريع أو الهرولة. وبعد ذلك يمكنه الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وهناك أيضًا البدء بأبسط التمارين من أجل تحضير الجسم تدريجيًا لتحمل أعباء أكبر. المهم عدم إيذاء النفس. وعلى من كانت إصابته بالمرض شديدة فعليه قبل هذا استشارة الطبيب أولاً".

يُذكر أن الدكتورة ألينا غلوشاكوفا، قد أعلنت في حديث سابق، أن "كوفيد-19" يمكن أن يسبب التهاب أو احتشاء عضلة القلب واضطراب النبض أو حتى قصور القلب. كما يزداد خطر تجلط الدم بعد الإصابة بالمرض. لذلك، لا ينصح بممارسة التمارين الرياضية الشديدة لمنع تفاقم حالة القلب والأوعية الدموية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:16 AM

طبيبة روسية تحذر: الكثيرون يقعون في هذا الخطأ بعد التعافي من "كوفيد-19"

قالت إن جميع قوى الجسم ومنظومة المناعة تكون منشغلة بمكافحة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الدكتورة فلاحي نورجاخان، من خطورة ممارسة النشاط البدني والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد التعافي من "كوفيد-19"، وفقًا لروسي اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن منظومة المناعة بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19" وكذلك الرئتين والقلب تعمل بأقصى قدرتها.

وتقول، "جميع قوى الجسم منشغلة في مكافحة الفيروس، وبالنتيجة يتم التغلب على المرض، ولكن للتعافي تمامًا يحتاج الجسم إلى الوقت. فإذا استأنف الشخص نشاطه البدني في صالة الألعاب الرياضية لن يتمكن من تحمل هذا العبء".

وتضيف، يجب البدء بأبسط أنواع النشاط البدني - المشي وزيادة مدته تدريجيًا.. وعندما يشعر الشخص بأن جسمه مستعد للنشاط البدني، حينها يمكن الانتقال إلى المستوى الأعلى مثل المشي السريع أو الهرولة. وبعد ذلك يمكنه الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وهناك أيضًا البدء بأبسط التمارين من أجل تحضير الجسم تدريجيًا لتحمل أعباء أكبر. المهم عدم إيذاء النفس. وعلى من كانت إصابته بالمرض شديدة فعليه قبل هذا استشارة الطبيب أولاً".

يُذكر أن الدكتورة ألينا غلوشاكوفا، قد أعلنت في حديث سابق، أن "كوفيد-19" يمكن أن يسبب التهاب أو احتشاء عضلة القلب واضطراب النبض أو حتى قصور القلب. كما يزداد خطر تجلط الدم بعد الإصابة بالمرض. لذلك، لا ينصح بممارسة التمارين الرياضية الشديدة لمنع تفاقم حالة القلب والأوعية الدموية.

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