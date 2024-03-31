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أسرة مواطن سعودي تبحث عنه منذ 5 سنوات.. دخل البحرين ولم يغادرها

خاله: نناشد قراء "سبق" بمساعدتنا والاستدلال على مكان وجوده

لازالت أسرة مواطن سعودي في العقد الخامس من عمره، متمسكة بالأمل للعثور عليه بالرغم من فقدانه قبل نحو خمسة أعوام، بعد أن غادر مدينة الدمام ودخل عبر جسر الملك فهد لمملكة البحرين، وبعد عملية بحث كبيرة لم يستدل على مكانه خلالها، إلا أن المعلومات التي لديهم تؤكد أنه لم يغادر البحرين بحسب ذويه.

وقال حمد اليامي -خال المفقود- لـ"سبق"، إن ابن أخته تغيب عن أهله منذ حوالي 5 سنوات عندما خرج إلى مملكة البحرين ولم يعد منها، حيث تم البحث عنه لمدة طويلة في البحرين ولم يتم العثور عليه، إلا أن السلطات البحرينية أكدت لهم بأنه لم يغادر البحرين.

وطالب اليامي قراء "سبق" بمساعدتهم والبحث عن مفقودهم، مهيباً بمن يعرف عنه أي معلومة الاتصال على الرقم التالي: 0543143333

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسرة مواطن سعودي تبحث عنه منذ 5 سنوات.. دخل البحرين ولم يغادرها
سبق

لازالت أسرة مواطن سعودي في العقد الخامس من عمره، متمسكة بالأمل للعثور عليه بالرغم من فقدانه قبل نحو خمسة أعوام، بعد أن غادر مدينة الدمام ودخل عبر جسر الملك فهد لمملكة البحرين، وبعد عملية بحث كبيرة لم يستدل على مكانه خلالها، إلا أن المعلومات التي لديهم تؤكد أنه لم يغادر البحرين بحسب ذويه.

وقال حمد اليامي -خال المفقود- لـ"سبق"، إن ابن أخته تغيب عن أهله منذ حوالي 5 سنوات عندما خرج إلى مملكة البحرين ولم يعد منها، حيث تم البحث عنه لمدة طويلة في البحرين ولم يتم العثور عليه، إلا أن السلطات البحرينية أكدت لهم بأنه لم يغادر البحرين.

وطالب اليامي قراء "سبق" بمساعدتهم والبحث عن مفقودهم، مهيباً بمن يعرف عنه أي معلومة الاتصال على الرقم التالي: 0543143333

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
12:58 AM

أسرة مواطن سعودي تبحث عنه منذ 5 سنوات.. دخل البحرين ولم يغادرها

خاله: نناشد قراء "سبق" بمساعدتنا والاستدلال على مكان وجوده

A A A
ياسر العتيبي - الدمام
16
61,961

لازالت أسرة مواطن سعودي في العقد الخامس من عمره، متمسكة بالأمل للعثور عليه بالرغم من فقدانه قبل نحو خمسة أعوام، بعد أن غادر مدينة الدمام ودخل عبر جسر الملك فهد لمملكة البحرين، وبعد عملية بحث كبيرة لم يستدل على مكانه خلالها، إلا أن المعلومات التي لديهم تؤكد أنه لم يغادر البحرين بحسب ذويه.

وقال حمد اليامي -خال المفقود- لـ"سبق"، إن ابن أخته تغيب عن أهله منذ حوالي 5 سنوات عندما خرج إلى مملكة البحرين ولم يعد منها، حيث تم البحث عنه لمدة طويلة في البحرين ولم يتم العثور عليه، إلا أن السلطات البحرينية أكدت لهم بأنه لم يغادر البحرين.

وطالب اليامي قراء "سبق" بمساعدتهم والبحث عن مفقودهم، مهيباً بمن يعرف عنه أي معلومة الاتصال على الرقم التالي: 0543143333

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