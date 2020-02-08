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"تعليم تبوك": تأجيل الدوام في مدارس المنطقة إلى التاسعة بسبب الأجواء الباردة

يشمل جميع الطلبة والمنسوبين ودون اصطفاف والخروج الثانية ظهرًا كحد أقصى

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً، بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم، وذلك بناءً على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) في مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس، ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

تبوك وزارة التعليم تعليم تبوك مدير عام تعليم تبوك إبراهيم العمري تأخير الحصة الأولى

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"تعليم تبوك": تأجيل الدوام في مدارس المنطقة إلى التاسعة بسبب الأجواء الباردة
سبق

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً، بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم، وذلك بناءً على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) في مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس، ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
07:04 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
07:57 PM

"تعليم تبوك": تأجيل الدوام في مدارس المنطقة إلى التاسعة بسبب الأجواء الباردة

يشمل جميع الطلبة والمنسوبين ودون اصطفاف والخروج الثانية ظهرًا كحد أقصى

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
2,111

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً، بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم، وذلك بناءً على رأي اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) في مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس، ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.

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