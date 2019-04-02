كأول امرأة.. "عمل تبوك" يعين "زومة العطوي" مديرة للمتابعة

"الحربي": القرار جاء إيماناً على أهمية دور المرأة الفاعل بالمجتمع

أصدر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد الحربي، قراراً يقضي بتعيين زومة العطوي، مديرة لإدارة المتابعة كأول فرع بالمنطقة يعين امرأة في ذلك المنصب.

وأكد" الحربي" لـ"سبق" أن القرار جاء إيماناً بأهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع، مبيناً أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- تحظى باهتمام ورعاية في كل ما يساهم في تمكين المرأة من المشاركة في التنمية.