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"سجن أبها".. 3 ساعات من الفنون الشعبية والشعر بمشاركة النزلاء

بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين وفرقة التراث الجنوبي

أقيم حفل سمر بسجن أبها شارك فيه النزلاء بفقرة مميزة في أداء أحد الألوان الشعبية بالمنطقة، بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين الذين قدموا جملة من القصائد الوطنية والحماسية، كما قدمت فرقة التراث الجنوبي مجموعة من فنون منطقة عسير تفاعل معها الحضور ونزلاء السجن.
يأتي ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين سجون منطقة عسير وجمعية الثقافة والفنون بأبها، وامتدت الفعاليات قرابة 3 ساعات عززت البهجة والأريحية للنزلاء، عقب ذلك قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير شهادات شكر وتقدير لمدير الجمعية وأعضائها وأيضاً للشعراء وفرقة التراث الجنوبي على مشاركتهم الفعالة.

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"سجن أبها".. 3 ساعات من الفنون الشعبية والشعر بمشاركة النزلاء
سبق

أقيم حفل سمر بسجن أبها شارك فيه النزلاء بفقرة مميزة في أداء أحد الألوان الشعبية بالمنطقة، بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين الذين قدموا جملة من القصائد الوطنية والحماسية، كما قدمت فرقة التراث الجنوبي مجموعة من فنون منطقة عسير تفاعل معها الحضور ونزلاء السجن.
يأتي ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين سجون منطقة عسير وجمعية الثقافة والفنون بأبها، وامتدت الفعاليات قرابة 3 ساعات عززت البهجة والأريحية للنزلاء، عقب ذلك قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير شهادات شكر وتقدير لمدير الجمعية وأعضائها وأيضاً للشعراء وفرقة التراث الجنوبي على مشاركتهم الفعالة.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
10:27 AM

"سجن أبها".. 3 ساعات من الفنون الشعبية والشعر بمشاركة النزلاء

بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين وفرقة التراث الجنوبي

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
1,867

أقيم حفل سمر بسجن أبها شارك فيه النزلاء بفقرة مميزة في أداء أحد الألوان الشعبية بالمنطقة، بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين الذين قدموا جملة من القصائد الوطنية والحماسية، كما قدمت فرقة التراث الجنوبي مجموعة من فنون منطقة عسير تفاعل معها الحضور ونزلاء السجن.
يأتي ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين سجون منطقة عسير وجمعية الثقافة والفنون بأبها، وامتدت الفعاليات قرابة 3 ساعات عززت البهجة والأريحية للنزلاء، عقب ذلك قدمت مديرية السجون بمنطقة عسير شهادات شكر وتقدير لمدير الجمعية وأعضائها وأيضاً للشعراء وفرقة التراث الجنوبي على مشاركتهم الفعالة.

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