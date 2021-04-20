القيادة تُعَزي السيسي في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية

أعربت لأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وإننا إذ نعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة؛ لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.. وإنني إذ أعرب لكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة؛ لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".