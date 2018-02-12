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"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وتشكّل من 4 دوائر

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

وليد بن محمد الصمعاني إنشاء محكمة الأحوال الشخصية خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط
سبق

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:43 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
03:39 PM

"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وتشكّل من 4 دوائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
805

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

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