يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-12 أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير. يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 02:43 PM

اخر تعديل 12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 03:39 PM

"الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وتشكّل من 4 دوائر





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أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.