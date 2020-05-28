بعد "نظفوا أفعالكم الآن" وغيرها.. كيف رد مؤسس فيسبوك على تهديدات "ترامب"

تلويح بإغلاق شركات التواصل يزامن إضافة "تويتر" تحذيرًا لتحري مصداقية التغريدات

قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، تعليقًا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي: إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قِبَل الحكومة.

وقال "زوكربرغ"، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا بد أن أفهم أولًا ما يعتزمون عمله بالفعل؛ لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب".

وعرضت "فوكس نيوز" مقطعًا قصيرًا للمقابلة، وقالت إنها ستذيعها بالكامل، الخميس.

وكان "ترامب" قد هدد، الأربعاء، بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي، أو إغلاقها، بعد يوم من إضافة "تويتر" تحذيرًا لبعض تغريداته، لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وكرر الرئيس الأمريكي، دون تقديم دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريتدين، قائلًا: "يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تمامًا".

وأضاف متوعدًا: "سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك".

وتابع موجهًا كلامه للمسؤولين عن تلك المواقع: "نظفوا أفعالكم الآن"، كما اعتبر في تغريدة سابقة على تويتر، منصته المفضلة للتواصل مع العالم، أن "تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".