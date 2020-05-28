بعد "نظفوا أفعالكم الآن" وغيرها.. كيف رد مؤسس فيسبوك على تهديدات "ترامب"
تلويح بإغلاق شركات التواصل يزامن إضافة "تويتر" تحذيرًا لتحري مصداقية التغريدات
قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، تعليقًا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي: إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قِبَل الحكومة.
وقال "زوكربرغ"، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا بد أن أفهم أولًا ما يعتزمون عمله بالفعل؛ لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب".
بعد "نظفوا أفعالكم الآن" وغيرها.. كيف رد مؤسس فيسبوك على تهديدات "ترامب"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-28
قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، تعليقًا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي: إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قِبَل الحكومة.
وقال "زوكربرغ"، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا بد أن أفهم أولًا ما يعتزمون عمله بالفعل؛ لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب".
قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، تعليقًا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي: إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قِبَل الحكومة.
وقال "زوكربرغ"، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا بد أن أفهم أولًا ما يعتزمون عمله بالفعل؛ لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب".