قمة العلا.. قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي يلتقطون صورة تذكارية

التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.
وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.
وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.القمة الخليجية الـ41
التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.
وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
التقط قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام قاعة مرايا قبيل القمة الخليجية.
وكان قد وصل قادة ورؤساء دول الخليج إلى قاعة مرايا لبدء انعقاد القمة، وكان في استقبالهم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.