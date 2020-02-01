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بالفيديو.. التحالف يستهدف عناصر حوثية

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في "نهم"

رصدت عدة مقاطع فيديو حصلت عليها "سبق"، استهداف مقاتلات التحالف لمجاميع من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من المواقع.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، جاء ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.

مقاتلات التحالف نهم الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. التحالف يستهدف عناصر حوثية
سبق

رصدت عدة مقاطع فيديو حصلت عليها "سبق"، استهداف مقاتلات التحالف لمجاميع من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من المواقع.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، جاء ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
03:34 PM

بالفيديو.. التحالف يستهدف عناصر حوثية

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في "نهم"

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
7,732

رصدت عدة مقاطع فيديو حصلت عليها "سبق"، استهداف مقاتلات التحالف لمجاميع من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من المواقع.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، جاء ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.

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