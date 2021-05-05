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أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية للمركز الأول في منافسة "مكين" للعام 2020

شكر الجمعيات الخيرية بالمنطقة لجهودها الاجتماعية والإنسانية لخدمة المواطن والمقيم

أشاد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بإنجاز فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في تحقيق القطاع غير الربحي من الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة، المركزَ الأول بين مناطق المملكة في منافسة حوكمة المنظمات غير الربحية "مكين" للعام 2020م؛ وفقًا لمؤشرات معيار الامتثال والالتزام الذي طُبق من قِبَل فرع الوزارة بالمنطقة.

وأعرَبَ أمير منطقة المدينة المنورة، عن شكره للجمعيات الخيرية بالمنطقة، نظير الجهود الاجتماعية والإنسانية التي تقدّمها لخدمة المواطن والمقيم؛ الأمر الذي انعكس صورة إيجابية في مؤشرات الأداء، وتحقيق مراكز متقدمة في معايير الحوكمة؛ متمنيًا مزيدًا من التوفيق والسداد لهذه الكيانات في خدمة المجتمع.

يذكر أن مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها، يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف ضمان التزام المنظمات غير الربحية بمعايير الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمكن الجهات المشرفة من متابعة أداء هذه المنظمات، لأن القطاع غير الربحي له أثر فعال على الصعيد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في المنطقة، وتعرف حوكمة المنظمات غير الربحية "حالة الجمعيات الأهلية" لتعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الإثرائية للعامة.

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أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية للمركز الأول في منافسة "مكين" للعام 2020
سبق

أشاد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بإنجاز فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في تحقيق القطاع غير الربحي من الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة، المركزَ الأول بين مناطق المملكة في منافسة حوكمة المنظمات غير الربحية "مكين" للعام 2020م؛ وفقًا لمؤشرات معيار الامتثال والالتزام الذي طُبق من قِبَل فرع الوزارة بالمنطقة.

وأعرَبَ أمير منطقة المدينة المنورة، عن شكره للجمعيات الخيرية بالمنطقة، نظير الجهود الاجتماعية والإنسانية التي تقدّمها لخدمة المواطن والمقيم؛ الأمر الذي انعكس صورة إيجابية في مؤشرات الأداء، وتحقيق مراكز متقدمة في معايير الحوكمة؛ متمنيًا مزيدًا من التوفيق والسداد لهذه الكيانات في خدمة المجتمع.

يذكر أن مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها، يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف ضمان التزام المنظمات غير الربحية بمعايير الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمكن الجهات المشرفة من متابعة أداء هذه المنظمات، لأن القطاع غير الربحي له أثر فعال على الصعيد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في المنطقة، وتعرف حوكمة المنظمات غير الربحية "حالة الجمعيات الأهلية" لتعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الإثرائية للعامة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:06 PM

أمير المدينة المنورة يشيد بتحقيق فرع وزارة الموارد البشرية للمركز الأول في منافسة "مكين" للعام 2020

شكر الجمعيات الخيرية بالمنطقة لجهودها الاجتماعية والإنسانية لخدمة المواطن والمقيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أشاد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بإنجاز فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في تحقيق القطاع غير الربحي من الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة، المركزَ الأول بين مناطق المملكة في منافسة حوكمة المنظمات غير الربحية "مكين" للعام 2020م؛ وفقًا لمؤشرات معيار الامتثال والالتزام الذي طُبق من قِبَل فرع الوزارة بالمنطقة.

وأعرَبَ أمير منطقة المدينة المنورة، عن شكره للجمعيات الخيرية بالمنطقة، نظير الجهود الاجتماعية والإنسانية التي تقدّمها لخدمة المواطن والمقيم؛ الأمر الذي انعكس صورة إيجابية في مؤشرات الأداء، وتحقيق مراكز متقدمة في معايير الحوكمة؛ متمنيًا مزيدًا من التوفيق والسداد لهذه الكيانات في خدمة المجتمع.

يذكر أن مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها، يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف ضمان التزام المنظمات غير الربحية بمعايير الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمكن الجهات المشرفة من متابعة أداء هذه المنظمات، لأن القطاع غير الربحي له أثر فعال على الصعيد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في المنطقة، وتعرف حوكمة المنظمات غير الربحية "حالة الجمعيات الأهلية" لتعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الإثرائية للعامة.

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