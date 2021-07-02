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شاهد.. "سبق" ترصد وقوف شاحنات نقل تشوّه المنظر العام وتعيق الحركة المرورية بحي جبل النور بمكة

الأهالي يطالبون "المرور" بالتدخل ومنع وقوفها المخالف داخل الحي

طالب عددٌ من أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بتدخل الجهات المختصة لنظر في توقف شاحنات داخل الحي والواقعة على طريق الملك فيصل المتجهة للمسجد الحرام بشكل عشوائي؛ ما نتج عنه تشوه بصري وإعاقة للحركة المرورية.

"سبق" استجابت لنداءات الأهالي، ووقفت على الموقع، ورصدت الضرر، وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق": "يعاني أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بسبب انتشار ظاهرة وقوف الشاحنات النقل الثقيل في مساحة أرض صغيرة تقع على الشارع الرئيس على طريق الملك فيصل باتجاه طريق المسجد الحرام، بشكل مخالف ولافت للانتباه؛ ما سبب اختناقات مرورية وإعاقات لحركة السير على الشوارع وداخل الحي، ومضايقة في الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية".

وأضافوا: "يأتي وقوف الشاحنات الثقيلة بشكل عشوائي، ويعيق حركة السير، ويشوه المنظر العام للحي. كما يصدر منها تسرب للزيوت ومخلفات في منظر غير حضاري".

وتساءل اﻷهالي عن أسباب غياب دور الجهات المختصة تجاه مثل تلك الظاهرة المنتشرة بالحي والقضاء عليها حتى أصبحت عقبة تعيق الحركة المرورية، وتشل انسيابية الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية، وتشوّه المنظر العام للحي.

وطالب الأهالي، عبر "سبق"، "المرور" والجهات ذات العلاقة، بسرعة الوقوف على الموقع رفع الضرر عن مستخدمي الطرق بالحي.

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شاهد.. "سبق" ترصد وقوف شاحنات نقل تشوّه المنظر العام وتعيق الحركة المرورية بحي جبل النور بمكة
سبق

طالب عددٌ من أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بتدخل الجهات المختصة لنظر في توقف شاحنات داخل الحي والواقعة على طريق الملك فيصل المتجهة للمسجد الحرام بشكل عشوائي؛ ما نتج عنه تشوه بصري وإعاقة للحركة المرورية.

"سبق" استجابت لنداءات الأهالي، ووقفت على الموقع، ورصدت الضرر، وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق": "يعاني أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بسبب انتشار ظاهرة وقوف الشاحنات النقل الثقيل في مساحة أرض صغيرة تقع على الشارع الرئيس على طريق الملك فيصل باتجاه طريق المسجد الحرام، بشكل مخالف ولافت للانتباه؛ ما سبب اختناقات مرورية وإعاقات لحركة السير على الشوارع وداخل الحي، ومضايقة في الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية".

وأضافوا: "يأتي وقوف الشاحنات الثقيلة بشكل عشوائي، ويعيق حركة السير، ويشوه المنظر العام للحي. كما يصدر منها تسرب للزيوت ومخلفات في منظر غير حضاري".

وتساءل اﻷهالي عن أسباب غياب دور الجهات المختصة تجاه مثل تلك الظاهرة المنتشرة بالحي والقضاء عليها حتى أصبحت عقبة تعيق الحركة المرورية، وتشل انسيابية الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية، وتشوّه المنظر العام للحي.

وطالب الأهالي، عبر "سبق"، "المرور" والجهات ذات العلاقة، بسرعة الوقوف على الموقع رفع الضرر عن مستخدمي الطرق بالحي.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:30 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
04:16 AM

شاهد.. "سبق" ترصد وقوف شاحنات نقل تشوّه المنظر العام وتعيق الحركة المرورية بحي جبل النور بمكة

الأهالي يطالبون "المرور" بالتدخل ومنع وقوفها المخالف داخل الحي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,395

طالب عددٌ من أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بتدخل الجهات المختصة لنظر في توقف شاحنات داخل الحي والواقعة على طريق الملك فيصل المتجهة للمسجد الحرام بشكل عشوائي؛ ما نتج عنه تشوه بصري وإعاقة للحركة المرورية.

"سبق" استجابت لنداءات الأهالي، ووقفت على الموقع، ورصدت الضرر، وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق": "يعاني أهالي حي جبل النور بمكة المكرمة بسبب انتشار ظاهرة وقوف الشاحنات النقل الثقيل في مساحة أرض صغيرة تقع على الشارع الرئيس على طريق الملك فيصل باتجاه طريق المسجد الحرام، بشكل مخالف ولافت للانتباه؛ ما سبب اختناقات مرورية وإعاقات لحركة السير على الشوارع وداخل الحي، ومضايقة في الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية".

وأضافوا: "يأتي وقوف الشاحنات الثقيلة بشكل عشوائي، ويعيق حركة السير، ويشوه المنظر العام للحي. كما يصدر منها تسرب للزيوت ومخلفات في منظر غير حضاري".

وتساءل اﻷهالي عن أسباب غياب دور الجهات المختصة تجاه مثل تلك الظاهرة المنتشرة بالحي والقضاء عليها حتى أصبحت عقبة تعيق الحركة المرورية، وتشل انسيابية الدخول والخروج من وإلى المحال التجارية، وتشوّه المنظر العام للحي.

وطالب الأهالي، عبر "سبق"، "المرور" والجهات ذات العلاقة، بسرعة الوقوف على الموقع رفع الضرر عن مستخدمي الطرق بالحي.

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