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"تعزيز الصحة النفسية" يطلق برامجه التوعوية خلال رمضان

تشمل معسكرًا تدريبيًّا نوعيًّا عن "بناء الذات"

يعمل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ، بهدف رفع الوعي النفسي لدى كل أفراد المجتمع.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمركز سامي بن مرضي الحربي: إن البرامج المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي تشتمل على خيمة رمضانية تناقش موضوعات هامة، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفكر والسلوك، وتأثير التعليم عن بُعد سلبًا وإيجابًا، ومفهوم الحريّة في الأوضاع المجتمعية الجديدة، وكيف غيرت أحداث 2020 في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى فعالية التثقيف النفسي.

وأضاف أن البرامج سوف تكون من خلال البث المباشر على حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار "الحربي" إلى أن المركز سوف يطلق معسكرًا تدريبيًّا نوعيًّا عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "نحو بناء أفضل للذات"، والذي سوف يسهم في إكساب المتدربين الملتحقين فيه الأسس العلمية والمهارات العملية لتطوير الذات والوصول إلى مستوى إنتاجية أعلى وصحة نفسية جيّدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعزيز الصحة النفسية" يطلق برامجه التوعوية خلال رمضان
سبق

يعمل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ، بهدف رفع الوعي النفسي لدى كل أفراد المجتمع.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمركز سامي بن مرضي الحربي: إن البرامج المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي تشتمل على خيمة رمضانية تناقش موضوعات هامة، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفكر والسلوك، وتأثير التعليم عن بُعد سلبًا وإيجابًا، ومفهوم الحريّة في الأوضاع المجتمعية الجديدة، وكيف غيرت أحداث 2020 في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى فعالية التثقيف النفسي.

وأضاف أن البرامج سوف تكون من خلال البث المباشر على حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار "الحربي" إلى أن المركز سوف يطلق معسكرًا تدريبيًّا نوعيًّا عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "نحو بناء أفضل للذات"، والذي سوف يسهم في إكساب المتدربين الملتحقين فيه الأسس العلمية والمهارات العملية لتطوير الذات والوصول إلى مستوى إنتاجية أعلى وصحة نفسية جيّدة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:53 PM

"تعزيز الصحة النفسية" يطلق برامجه التوعوية خلال رمضان

تشمل معسكرًا تدريبيًّا نوعيًّا عن "بناء الذات"

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فهد الغبيوي - الرياض
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يعمل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ، بهدف رفع الوعي النفسي لدى كل أفراد المجتمع.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمركز سامي بن مرضي الحربي: إن البرامج المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي تشتمل على خيمة رمضانية تناقش موضوعات هامة، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفكر والسلوك، وتأثير التعليم عن بُعد سلبًا وإيجابًا، ومفهوم الحريّة في الأوضاع المجتمعية الجديدة، وكيف غيرت أحداث 2020 في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى فعالية التثقيف النفسي.

وأضاف أن البرامج سوف تكون من خلال البث المباشر على حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار "الحربي" إلى أن المركز سوف يطلق معسكرًا تدريبيًّا نوعيًّا عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "نحو بناء أفضل للذات"، والذي سوف يسهم في إكساب المتدربين الملتحقين فيه الأسس العلمية والمهارات العملية لتطوير الذات والوصول إلى مستوى إنتاجية أعلى وصحة نفسية جيّدة.

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