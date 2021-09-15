"الصحة العالمية" تبشّر: انخفاض كبير في الإصابات الجديدة بكورونا

المنظمة أكدت أنه يُعتبر الأول من نوعه في معدل الحالات منذ أكثر من شهرين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن نحو أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أول انخفاض كبير في الإصابات الجديدة منذ أكثر من شهرين.

وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، كان هناك حوالي 4.4 ملايين حالة إصابة جديدة بـالفيروس.

وفي تحديث أسبوعي؛ قالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: إن كل منطقة في العالم شهدت انخفاضاً في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 مقارنة بالأسبوع السابق.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 62.000، مع حدوث أكبر انخفاض في جنوب شرق آسيا، كانت هناك زيادة بنسبة 7٪ في الوفيات في إفريقيا.

وسجلت أكبر عدد من الحالات في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وإيران وتركيا، وتم الإبلاغ عن نوع دلتا شديد العدوى في 180 دولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الأطفال والمراهقين لا يزالون أقل تضررًا من كورونا مقارنة بالبالغين، مضيفةً أن وفيات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً بسبب المرض تمثل أقل من 0.5٪ من الوفيات العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية سابقًا: إنه لا ينبغي إعطاء الأولوية للأطفال في لقاحات كورونا؛ نظرًا للنقص الشديد في اللقاحات على مستوى العالم.