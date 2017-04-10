"صحة عسير": تطبيق الاجراءات الاحترازية بأحد مستشفيات المنطقة

دعت إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الشائعات

أعلنت "صحة عسير" تطبيق الاجراءات الاحترازية بأحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة ، ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المنشآت الصحية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

أكد المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم تطبيق أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير، جاء ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المنشآت الصحية؛ حرصًا على سلامة الجميع.



ودعا الجميع إلى التواصل مع الرقم 937 لأي استفسار عن فيروس كورونا، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.