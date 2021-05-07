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مقيم صربي لـ"سبق": السعودية طبقت حقوق الإنسان في أجمل صورها بجائحة كورونا

نوّه بالتطور الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية

أكد السيد "ماركو" صربي مقيم بالسعودية أن جائحة كورونا كشفت الوجه الحقيقي لإنسانية السعودية التي عجزت عن تقديمها كبريات الدول التي تدعي ذلك، مبينًا أن المقيم على أرض السعودية شاهد تلك الجهود وعاش في أمان.

وقال "ماركو" في تصريح لـ"سبق": السعودية بلد متطور وجميل والعيش فيه ممتع، حيث العادات والتقاليد والموروث الشعبي التي يتكيف معها كل من يأتي لها.

وبين "ماركو" أن مستهدفات وروية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد سارت بالسعودية في وتيرة متسارعة للانفتاح على العالم الذي أصبح قرية واحدة بسبب التكنلوجيا والتقدم الرقمي.

وختم المقيم الصربي تصريحه لـ"سبق" قائلًا: أدعو الأوروبيين لزيارة المملكة والتعرف على ثقافتها وموروثها وطبيعة شعبها الكريم، متمنياً للجميع أن يعيشوا بأمن وسلام واستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقيم صربي لـ"سبق": السعودية طبقت حقوق الإنسان في أجمل صورها بجائحة كورونا
سبق

أكد السيد "ماركو" صربي مقيم بالسعودية أن جائحة كورونا كشفت الوجه الحقيقي لإنسانية السعودية التي عجزت عن تقديمها كبريات الدول التي تدعي ذلك، مبينًا أن المقيم على أرض السعودية شاهد تلك الجهود وعاش في أمان.

وقال "ماركو" في تصريح لـ"سبق": السعودية بلد متطور وجميل والعيش فيه ممتع، حيث العادات والتقاليد والموروث الشعبي التي يتكيف معها كل من يأتي لها.

وبين "ماركو" أن مستهدفات وروية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد سارت بالسعودية في وتيرة متسارعة للانفتاح على العالم الذي أصبح قرية واحدة بسبب التكنلوجيا والتقدم الرقمي.

وختم المقيم الصربي تصريحه لـ"سبق" قائلًا: أدعو الأوروبيين لزيارة المملكة والتعرف على ثقافتها وموروثها وطبيعة شعبها الكريم، متمنياً للجميع أن يعيشوا بأمن وسلام واستقرار.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
11:23 PM

مقيم صربي لـ"سبق": السعودية طبقت حقوق الإنسان في أجمل صورها بجائحة كورونا

نوّه بالتطور الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,597

أكد السيد "ماركو" صربي مقيم بالسعودية أن جائحة كورونا كشفت الوجه الحقيقي لإنسانية السعودية التي عجزت عن تقديمها كبريات الدول التي تدعي ذلك، مبينًا أن المقيم على أرض السعودية شاهد تلك الجهود وعاش في أمان.

وقال "ماركو" في تصريح لـ"سبق": السعودية بلد متطور وجميل والعيش فيه ممتع، حيث العادات والتقاليد والموروث الشعبي التي يتكيف معها كل من يأتي لها.

وبين "ماركو" أن مستهدفات وروية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد سارت بالسعودية في وتيرة متسارعة للانفتاح على العالم الذي أصبح قرية واحدة بسبب التكنلوجيا والتقدم الرقمي.

وختم المقيم الصربي تصريحه لـ"سبق" قائلًا: أدعو الأوروبيين لزيارة المملكة والتعرف على ثقافتها وموروثها وطبيعة شعبها الكريم، متمنياً للجميع أن يعيشوا بأمن وسلام واستقرار.

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