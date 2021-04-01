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السديس يوجّه بتفعيل حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس

الرئيس العام أكد على الجميع ضرورة التناغم وعدم التهاون في خدمة القاصدين

استعدادًا لشهر رمضان المبارك، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يوجّه بتفعيل حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس.

وأكد تفعيل الحملة بما أعد وجهز لها من خطط واستعدادات ومبادرات وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها الالتزام بالأعمال المنوطة بها، وتأدية المأمول منها لإنجاح الحملة؛ مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وعدم التهاون في خدمة القاصدين؛ سائلًا الله العلي القدير لهم دوام التوفيق والنجاح.

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السديس يوجّه بتفعيل حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس
سبق

استعدادًا لشهر رمضان المبارك، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يوجّه بتفعيل حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس.

وأكد تفعيل الحملة بما أعد وجهز لها من خطط واستعدادات ومبادرات وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها الالتزام بالأعمال المنوطة بها، وتأدية المأمول منها لإنجاح الحملة؛ مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وعدم التهاون في خدمة القاصدين؛ سائلًا الله العلي القدير لهم دوام التوفيق والنجاح.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
08:45 AM

السديس يوجّه بتفعيل حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس

الرئيس العام أكد على الجميع ضرورة التناغم وعدم التهاون في خدمة القاصدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعدادًا لشهر رمضان المبارك، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يوجّه بتفعيل حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس.

وأكد تفعيل الحملة بما أعد وجهز لها من خطط واستعدادات ومبادرات وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها الالتزام بالأعمال المنوطة بها، وتأدية المأمول منها لإنجاح الحملة؛ مؤكدًا على الجميع ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وعدم التهاون في خدمة القاصدين؛ سائلًا الله العلي القدير لهم دوام التوفيق والنجاح.

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