نزلاء مجمع "إرادة" بالطائف يستعدون ليوم التأسيس بأعمال التصميم

تمثلت في الريزون والطباعة على التيشيرتات بجهاز الكاميو

انتهى النزلاء والنزيلات بمجمع إرادة والصحة النفسية بمحافظة الطائف من أعمالهم الخاصة بيوم التأسيس، والتي تمثلت في الريزون والطباعة على التيشيرتات بجهاز الكاميو، وكان ذلك استعداداً لتقديمها في الاحتفال بيوم التأسيس.

وأوضحت إدارة المجمع لـ"سبق" أن هذه الأعمال تأتي نتيجة ما تلقاه النزلاء من دورات مكثفة وتدريب على الأجهزة والآلات الخاصة بالأعمال الحرفية من قبل المختصين بقسم التأهيل الطبي النفسي بالمجمع.

يذكر أنه تم مؤخراً افتتاح عدد من المعامل التدريبية التي تختص بتدريب وتأهيل النزلاء والنزيلات على الحرف اليدوية ومنها الرسم، واستخدام الحاسب الآلي، والخياطة، والتطريز، واستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء.