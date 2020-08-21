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كراني: ملامح أجواء المملكة تتغير.. انتظروا فترة انتقالية مبكرة

قال: تعمّق مرتفع الأزور على الشمالية الغربية دلالةٌ على اعتدال حراري

تَوقّع خبير الأرصاد حسن كراني، تَعرّض أجواء المملكة لاعتدال حراري مبكر، قائلًا: "نحن قادمون على فترة انتقالية مبكرة".

وأوضح كراني عبر حسابه في "تويتر" اليوم، أن ملامح العناصر الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، بدأت بالتغير، وهناك تراجع ملموس لامتداد منخفض الهند لشبه القارة الهندية، مع بداية تعمّق مرتفع الأزور على الشمالية الغربية كدلالة على اعتدال حراري مبكر؛ خاصة على الشمال.. ولذوي الاختصاص نحن قادمون على فترة انتقالية مبكرة".

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد، كانت قد أصدرت تقريرًا قبل فترة حول الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ/ 2019م؛ موضّحة أن الفصل سينتهي في 31 أغسطس 2019م؛ أما فلكيًّا فقد بدأ فصل الصيف في 21 يونيو، وينتهي في 23 سبتمبر 2019م.

وأشارت التوقعات الفصلية حينها إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل؛ وذلك على جميع أجزاء المملكة، كما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كراني: ملامح أجواء المملكة تتغير.. انتظروا فترة انتقالية مبكرة
سبق

تَوقّع خبير الأرصاد حسن كراني، تَعرّض أجواء المملكة لاعتدال حراري مبكر، قائلًا: "نحن قادمون على فترة انتقالية مبكرة".

وأوضح كراني عبر حسابه في "تويتر" اليوم، أن ملامح العناصر الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، بدأت بالتغير، وهناك تراجع ملموس لامتداد منخفض الهند لشبه القارة الهندية، مع بداية تعمّق مرتفع الأزور على الشمالية الغربية كدلالة على اعتدال حراري مبكر؛ خاصة على الشمال.. ولذوي الاختصاص نحن قادمون على فترة انتقالية مبكرة".

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد، كانت قد أصدرت تقريرًا قبل فترة حول الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ/ 2019م؛ موضّحة أن الفصل سينتهي في 31 أغسطس 2019م؛ أما فلكيًّا فقد بدأ فصل الصيف في 21 يونيو، وينتهي في 23 سبتمبر 2019م.

وأشارت التوقعات الفصلية حينها إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل؛ وذلك على جميع أجزاء المملكة، كما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
11:11 AM

كراني: ملامح أجواء المملكة تتغير.. انتظروا فترة انتقالية مبكرة

قال: تعمّق مرتفع الأزور على الشمالية الغربية دلالةٌ على اعتدال حراري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقّع خبير الأرصاد حسن كراني، تَعرّض أجواء المملكة لاعتدال حراري مبكر، قائلًا: "نحن قادمون على فترة انتقالية مبكرة".

وأوضح كراني عبر حسابه في "تويتر" اليوم، أن ملامح العناصر الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، بدأت بالتغير، وهناك تراجع ملموس لامتداد منخفض الهند لشبه القارة الهندية، مع بداية تعمّق مرتفع الأزور على الشمالية الغربية كدلالة على اعتدال حراري مبكر؛ خاصة على الشمال.. ولذوي الاختصاص نحن قادمون على فترة انتقالية مبكرة".

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد، كانت قد أصدرت تقريرًا قبل فترة حول الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ/ 2019م؛ موضّحة أن الفصل سينتهي في 31 أغسطس 2019م؛ أما فلكيًّا فقد بدأ فصل الصيف في 21 يونيو، وينتهي في 23 سبتمبر 2019م.

وأشارت التوقعات الفصلية حينها إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل؛ وذلك على جميع أجزاء المملكة، كما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

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