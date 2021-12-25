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الفتح يغادر إلى الرياض لمواجهة الهلال

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عصر اليوم الجمعة إلى مدينة الرياض عن طريق البر بعد أداء التدريبات مباشرة من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة فريق الهلال غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا خلال التدريبات التي أقيمت على الملعب الرديف على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على توزيع الأدوار وتصحيح الأخطاء مع التركيز على بعض الجمل الفنية.

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الفتح يغادر إلى الرياض لمواجهة الهلال
سبق

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عصر اليوم الجمعة إلى مدينة الرياض عن طريق البر بعد أداء التدريبات مباشرة من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة فريق الهلال غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا خلال التدريبات التي أقيمت على الملعب الرديف على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على توزيع الأدوار وتصحيح الأخطاء مع التركيز على بعض الجمل الفنية.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
06:15 PM

الفتح يغادر إلى الرياض لمواجهة الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عصر اليوم الجمعة إلى مدينة الرياض عن طريق البر بعد أداء التدريبات مباشرة من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة فريق الهلال غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا خلال التدريبات التي أقيمت على الملعب الرديف على الجوانب التكتيكية، حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على توزيع الأدوار وتصحيح الأخطاء مع التركيز على بعض الجمل الفنية.

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