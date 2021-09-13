النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير البنك الحيوي السعودي يوضح لغير المختصين أسرار وفوائد "التقنية الحيوية"

يتناولها أكثر من 50 متحدثاً في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"

كشف مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب عن جوانب من التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثاً عالمياً في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" والتي ستنطلق افتراضياً غداً الثلاثاء في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والمقام في "الريتز كارلتون"، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –، وحضور الوزير الأمير عبدالله بن بندر.

وتفصيلاً، قال "الأحيدب" : نوضح لغير المختصين أن التقنية الحيوية هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فيروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الإنسان.

واستشهد "الأحيدب" ببعض الأمثلة الشهيرة ومنها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة، وهذه بالطبع تقنية جديدة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في مثل هذه الحالات أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني وإخراج ما يسمى "الجينيتك" وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات يكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية.

وعن محاور قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية والمشاركين في المؤتمر أشار "الأحيدب" أنه يقوم على 9 محاور وهناك أكثر من 50 مشاركاً من الباحثين والرواد في مجال التقنية في الصناعة وشركات الأدوية، والمحاور هي :التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية وصناعات اللقاحات.

وتكمن أهمية المؤتمر بحسب الدكتور صالح الأحيدب أن مخرجاته ستساهم في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين الصناعة، وهذه صناعة في المستقبل سيكون لها عائد اقتصادي وزيادة عدد التوظيف والأهم هو الأمن الدوائي والذي وضح لنا خلال جائحة كورونا حاجة الدول في مضاعفة تصنيع الأدوية لكي تحفظ مجتمعاتها.

وحول استعدادات القمة، قال "الأحيدب" : حظيت القمة برعاية سمو ولي العهد وحضور الأمير عبدالله بن بندر، وأهيب بالباحثين والمهتمين بالتسجيل، حيث إن المشاركة لهم مجانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير البنك الحيوي السعودي يوضح لغير المختصين أسرار وفوائد "التقنية الحيوية"
سبق

كشف مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب عن جوانب من التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثاً عالمياً في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" والتي ستنطلق افتراضياً غداً الثلاثاء في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والمقام في "الريتز كارلتون"، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –، وحضور الوزير الأمير عبدالله بن بندر.

وتفصيلاً، قال "الأحيدب" : نوضح لغير المختصين أن التقنية الحيوية هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فيروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الإنسان.

واستشهد "الأحيدب" ببعض الأمثلة الشهيرة ومنها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة، وهذه بالطبع تقنية جديدة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في مثل هذه الحالات أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني وإخراج ما يسمى "الجينيتك" وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات يكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية.

وعن محاور قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية والمشاركين في المؤتمر أشار "الأحيدب" أنه يقوم على 9 محاور وهناك أكثر من 50 مشاركاً من الباحثين والرواد في مجال التقنية في الصناعة وشركات الأدوية، والمحاور هي :التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية وصناعات اللقاحات.

وتكمن أهمية المؤتمر بحسب الدكتور صالح الأحيدب أن مخرجاته ستساهم في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين الصناعة، وهذه صناعة في المستقبل سيكون لها عائد اقتصادي وزيادة عدد التوظيف والأهم هو الأمن الدوائي والذي وضح لنا خلال جائحة كورونا حاجة الدول في مضاعفة تصنيع الأدوية لكي تحفظ مجتمعاتها.

وحول استعدادات القمة، قال "الأحيدب" : حظيت القمة برعاية سمو ولي العهد وحضور الأمير عبدالله بن بندر، وأهيب بالباحثين والمهتمين بالتسجيل، حيث إن المشاركة لهم مجانية.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:01 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:27 AM

مدير البنك الحيوي السعودي يوضح لغير المختصين أسرار وفوائد "التقنية الحيوية"

يتناولها أكثر من 50 متحدثاً في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
824

كشف مدير البنك الحيوي السعودي الدكتور صالح الأحيدب عن جوانب من التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثاً عالمياً في "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021" والتي ستنطلق افتراضياً غداً الثلاثاء في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والمقام في "الريتز كارلتون"، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –، وحضور الوزير الأمير عبدالله بن بندر.

وتفصيلاً، قال "الأحيدب" : نوضح لغير المختصين أن التقنية الحيوية هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فيروسات ومواد حيوية لصناعة منتجات هدفها منفعة الإنسان.

واستشهد "الأحيدب" ببعض الأمثلة الشهيرة ومنها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما حصل أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة، وهذه بالطبع تقنية جديدة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في مثل هذه الحالات أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني وإخراج ما يسمى "الجينيتك" وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات يكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية.

وعن محاور قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية والمشاركين في المؤتمر أشار "الأحيدب" أنه يقوم على 9 محاور وهناك أكثر من 50 مشاركاً من الباحثين والرواد في مجال التقنية في الصناعة وشركات الأدوية، والمحاور هي :التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية وصناعات اللقاحات.

وتكمن أهمية المؤتمر بحسب الدكتور صالح الأحيدب أن مخرجاته ستساهم في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين الصناعة، وهذه صناعة في المستقبل سيكون لها عائد اقتصادي وزيادة عدد التوظيف والأهم هو الأمن الدوائي والذي وضح لنا خلال جائحة كورونا حاجة الدول في مضاعفة تصنيع الأدوية لكي تحفظ مجتمعاتها.

وحول استعدادات القمة، قال "الأحيدب" : حظيت القمة برعاية سمو ولي العهد وحضور الأمير عبدالله بن بندر، وأهيب بالباحثين والمهتمين بالتسجيل، حيث إن المشاركة لهم مجانية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة