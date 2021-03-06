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"ترامب" يطالب حزبه بالتوقف عن استغلال اسمه في جمع الأموال

لديه حساسية تجاه استخدام علامته التجارية

ذكر مستشار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن "ترامب" طالب ثلاث مجموعات جمهورية رئيسة بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه للمساعدة في جمع الأموال.

وأضاف المستشار، في تأكيد لتقرير في صحيفة "بوليتيكو"، أن محاميي "ترامب" أرسلوا أمس رسائل وقف وكف إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وحملة الكونجرس الوطني للحزب الجمهوري، والحملة الوطنية لمجلس الشيوخ، وطالبوهم بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه في جمع التبرعات عبر البريد الإلكتروني والبضائع، وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد بأن "ترامب" حساس تجاه استخدام اسمه وشبهه لأغراض الترويج للعلامة التجارية، وقد انزعج من دعم المجموعات الثلاث للمشرعين الجمهوريين، الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لمحاكمته بشأن اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير من قِبل المؤيدين.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يطالب حزبه بالتوقف عن استغلال اسمه في جمع الأموال
سبق

ذكر مستشار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن "ترامب" طالب ثلاث مجموعات جمهورية رئيسة بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه للمساعدة في جمع الأموال.

وأضاف المستشار، في تأكيد لتقرير في صحيفة "بوليتيكو"، أن محاميي "ترامب" أرسلوا أمس رسائل وقف وكف إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وحملة الكونجرس الوطني للحزب الجمهوري، والحملة الوطنية لمجلس الشيوخ، وطالبوهم بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه في جمع التبرعات عبر البريد الإلكتروني والبضائع، وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد بأن "ترامب" حساس تجاه استخدام اسمه وشبهه لأغراض الترويج للعلامة التجارية، وقد انزعج من دعم المجموعات الثلاث للمشرعين الجمهوريين، الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لمحاكمته بشأن اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير من قِبل المؤيدين.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
08:55 PM
اخر تعديل
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
12:10 AM

"ترامب" يطالب حزبه بالتوقف عن استغلال اسمه في جمع الأموال

لديه حساسية تجاه استخدام علامته التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مستشار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (السبت)، أن "ترامب" طالب ثلاث مجموعات جمهورية رئيسة بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه للمساعدة في جمع الأموال.

وأضاف المستشار، في تأكيد لتقرير في صحيفة "بوليتيكو"، أن محاميي "ترامب" أرسلوا أمس رسائل وقف وكف إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وحملة الكونجرس الوطني للحزب الجمهوري، والحملة الوطنية لمجلس الشيوخ، وطالبوهم بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه في جمع التبرعات عبر البريد الإلكتروني والبضائع، وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد بأن "ترامب" حساس تجاه استخدام اسمه وشبهه لأغراض الترويج للعلامة التجارية، وقد انزعج من دعم المجموعات الثلاث للمشرعين الجمهوريين، الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت لمحاكمته بشأن اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير من قِبل المؤيدين.

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