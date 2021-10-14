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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

بينهم مواطن تورط في شراء وهمي لهواتف معروضة للبيع والاحتيال على أصحابها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الرياض قام بالتحرش في أحد الأماكن العامة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره.

وأورد المقطع القبض على مواطن في الرياض تورط في قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصاله في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ 35 ألف ريال من ضحاياه.

وأشار إلى القبض على مواطنين في القصيم ظهر أحدهما منتحلاً صفة رجل أمن، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطن في صبيا قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر وأضرم النار فيها والهروب من الموقع.

ولفت المقطع إلى القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية في الرياض ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث ضُبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئة بصمة ومبالغ مالية.

وكشف المقطع عن القبض على 7 مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية المغربية في الرياض قاموا بمشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة نتيجة خلاف بينهم، كما تم القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية في مكة المكرمة ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية.

وأشار إلى القبض على مواطنين في مكة المكرمة قاما بسرقة 25 مركبة وارتكاب حادثتي سلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم
سبق

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الرياض قام بالتحرش في أحد الأماكن العامة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره.

وأورد المقطع القبض على مواطن في الرياض تورط في قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصاله في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ 35 ألف ريال من ضحاياه.

وأشار إلى القبض على مواطنين في القصيم ظهر أحدهما منتحلاً صفة رجل أمن، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطن في صبيا قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر وأضرم النار فيها والهروب من الموقع.

ولفت المقطع إلى القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية في الرياض ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث ضُبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئة بصمة ومبالغ مالية.

وكشف المقطع عن القبض على 7 مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية المغربية في الرياض قاموا بمشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة نتيجة خلاف بينهم، كما تم القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية في مكة المكرمة ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية.

وأشار إلى القبض على مواطنين في مكة المكرمة قاما بسرقة 25 مركبة وارتكاب حادثتي سلب.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
02:51 PM

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

بينهم مواطن تورط في شراء وهمي لهواتف معروضة للبيع والاحتيال على أصحابها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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4,118

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الرياض قام بالتحرش في أحد الأماكن العامة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره.

وأورد المقطع القبض على مواطن في الرياض تورط في قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصاله في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ 35 ألف ريال من ضحاياه.

وأشار إلى القبض على مواطنين في القصيم ظهر أحدهما منتحلاً صفة رجل أمن، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطن في صبيا قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر وأضرم النار فيها والهروب من الموقع.

ولفت المقطع إلى القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية في الرياض ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث ضُبط بحوزتهم 1461 شريحة و4 أجهزة قارئة بصمة ومبالغ مالية.

وكشف المقطع عن القبض على 7 مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية المغربية في الرياض قاموا بمشاجرة جماعية في أحد المرافق العامة نتيجة خلاف بينهم، كما تم القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية في مكة المكرمة ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية.

وأشار إلى القبض على مواطنين في مكة المكرمة قاما بسرقة 25 مركبة وارتكاب حادثتي سلب.

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