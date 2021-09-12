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"ورد التطوعي" يقيم فعاليات وبرامج للأطفال لإدخال السرور في نفوسهم

أعضاء الفريق كرموا الأيتام وطاقم موظفي الدار متمنين لهم التوفيق في حياتهم

شارك مساء أمس فريق ورد التطوعي بجدة بقيادة الوليد خالد الشيخ التابع لجمعية البر دار السيد عبدالله بن عباس الشربتلي لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لإقامة فعاليات وبرامج للأيتام لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

حيث كان في استقبالهم مشرف الفعاليات والنادي: سلمان المالكي وحضر الفعالية عددٌ من منسوبي دار السيد عبدالله بن عباس الشربتلي وقادة فريق ورد؛ فهد الغامدي، الوليد الشيخ، وعبدالعزيز الزهراني.

وبدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من مشرف الدار ثم كلمة إدارة فريق ورد ثم أُقيمت مسابقات عديدة وأسئلة ثقافية وبرامج مرح مع الأطفال كم يتيم زرع فيه الابتسامة والعطف والحنان، وفي نهاية الفعالية كرم أعضاء فريق ورد التطوعي جميع الأيتام وطاقم موظفي الدار متمنين لهم التوفيق في حياتهم.

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"ورد التطوعي" يقيم فعاليات وبرامج للأطفال لإدخال السرور في نفوسهم
سبق

شارك مساء أمس فريق ورد التطوعي بجدة بقيادة الوليد خالد الشيخ التابع لجمعية البر دار السيد عبدالله بن عباس الشربتلي لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لإقامة فعاليات وبرامج للأيتام لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

حيث كان في استقبالهم مشرف الفعاليات والنادي: سلمان المالكي وحضر الفعالية عددٌ من منسوبي دار السيد عبدالله بن عباس الشربتلي وقادة فريق ورد؛ فهد الغامدي، الوليد الشيخ، وعبدالعزيز الزهراني.

وبدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من مشرف الدار ثم كلمة إدارة فريق ورد ثم أُقيمت مسابقات عديدة وأسئلة ثقافية وبرامج مرح مع الأطفال كم يتيم زرع فيه الابتسامة والعطف والحنان، وفي نهاية الفعالية كرم أعضاء فريق ورد التطوعي جميع الأيتام وطاقم موظفي الدار متمنين لهم التوفيق في حياتهم.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:18 AM

"ورد التطوعي" يقيم فعاليات وبرامج للأطفال لإدخال السرور في نفوسهم

أعضاء الفريق كرموا الأيتام وطاقم موظفي الدار متمنين لهم التوفيق في حياتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شارك مساء أمس فريق ورد التطوعي بجدة بقيادة الوليد خالد الشيخ التابع لجمعية البر دار السيد عبدالله بن عباس الشربتلي لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لإقامة فعاليات وبرامج للأيتام لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

حيث كان في استقبالهم مشرف الفعاليات والنادي: سلمان المالكي وحضر الفعالية عددٌ من منسوبي دار السيد عبدالله بن عباس الشربتلي وقادة فريق ورد؛ فهد الغامدي، الوليد الشيخ، وعبدالعزيز الزهراني.

وبدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من مشرف الدار ثم كلمة إدارة فريق ورد ثم أُقيمت مسابقات عديدة وأسئلة ثقافية وبرامج مرح مع الأطفال كم يتيم زرع فيه الابتسامة والعطف والحنان، وفي نهاية الفعالية كرم أعضاء فريق ورد التطوعي جميع الأيتام وطاقم موظفي الدار متمنين لهم التوفيق في حياتهم.

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