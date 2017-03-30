النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الشرقية: الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية 2030

دشن الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية دور الشباب في تطور المجتمعات ونمائها، وشدد على أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في بناء الوطن. وقال: "حيث إن الاستثمار في الشباب وإتاحة الفرصة لإظهار ما لديهم من إمكانيات كبيرة سيكون له دور كبير في التطور والنمو على جميع الأصعدة".

وأضاف: "الشباب السعودي يحظى -ولله الحمد- بدعم كبير من لدن قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – التي جعلت الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠".

جاء ذلك خلال تدشين نائب أمير المنطقة الشرقية أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية، حيث قدم شكره لأعضاء المجلس في دورته الأولى على ما قدموه من جهود وحث أعضاء المجلس في دورته الجديدة بأهمية تحمل المسئولية والعمل بتفانٍ وإخلاص لتحقيق تطلعات أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وكذلك شباب المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها وتقديم كل ما يخدمهم ويصب في مصلحتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية، المهندس حسام الغريب، على أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة وإشراف نائب أمير المنطقة الشرقية، ساهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية، و في بناء أساس متين يستند المجلس عليه اليوم مع إطلاقه بالحلة الجديدة، مؤكداً أن المجلس عمل على خطة تشغيلية متكاملة لتحقيق الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على البناء النوعي، وتشمل الاهتمام بكافة المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة.

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الشرقية: الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية 2030
سبق

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية دور الشباب في تطور المجتمعات ونمائها، وشدد على أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في بناء الوطن. وقال: "حيث إن الاستثمار في الشباب وإتاحة الفرصة لإظهار ما لديهم من إمكانيات كبيرة سيكون له دور كبير في التطور والنمو على جميع الأصعدة".

وأضاف: "الشباب السعودي يحظى -ولله الحمد- بدعم كبير من لدن قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – التي جعلت الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠".

جاء ذلك خلال تدشين نائب أمير المنطقة الشرقية أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية، حيث قدم شكره لأعضاء المجلس في دورته الأولى على ما قدموه من جهود وحث أعضاء المجلس في دورته الجديدة بأهمية تحمل المسئولية والعمل بتفانٍ وإخلاص لتحقيق تطلعات أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وكذلك شباب المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها وتقديم كل ما يخدمهم ويصب في مصلحتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية، المهندس حسام الغريب، على أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة وإشراف نائب أمير المنطقة الشرقية، ساهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية، و في بناء أساس متين يستند المجلس عليه اليوم مع إطلاقه بالحلة الجديدة، مؤكداً أن المجلس عمل على خطة تشغيلية متكاملة لتحقيق الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على البناء النوعي، وتشمل الاهتمام بكافة المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
03:06 PM

نائب أمير الشرقية: الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية 2030

دشن الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
206

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس شباب المنطقة، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية دور الشباب في تطور المجتمعات ونمائها، وشدد على أهمية تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في بناء الوطن. وقال: "حيث إن الاستثمار في الشباب وإتاحة الفرصة لإظهار ما لديهم من إمكانيات كبيرة سيكون له دور كبير في التطور والنمو على جميع الأصعدة".

وأضاف: "الشباب السعودي يحظى -ولله الحمد- بدعم كبير من لدن قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – التي جعلت الاستثمار في الشباب أحد أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠".

جاء ذلك خلال تدشين نائب أمير المنطقة الشرقية أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية، حيث قدم شكره لأعضاء المجلس في دورته الأولى على ما قدموه من جهود وحث أعضاء المجلس في دورته الجديدة بأهمية تحمل المسئولية والعمل بتفانٍ وإخلاص لتحقيق تطلعات أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وكذلك شباب المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها وتقديم كل ما يخدمهم ويصب في مصلحتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية، المهندس حسام الغريب، على أن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة وإشراف نائب أمير المنطقة الشرقية، ساهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية، و في بناء أساس متين يستند المجلس عليه اليوم مع إطلاقه بالحلة الجديدة، مؤكداً أن المجلس عمل على خطة تشغيلية متكاملة لتحقيق الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على البناء النوعي، وتشمل الاهتمام بكافة المحافظات لتحقيق تنمية متوازنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,658
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة