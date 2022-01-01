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كيف تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة .. وحدها "النظرة ما تكفي"

تضمنت بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" معلومات تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق وفهم مكونات المنتج قبل شرائه، وذلك بمساعدة تطبيق "تأكد"، حيث باتت المسؤولية أكبر فـ"النظرة ما تكفي".

والمعلومات المدونة هي: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.

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كيف تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة .. وحدها "النظرة ما تكفي"
سبق

تضمنت بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" معلومات تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق وفهم مكونات المنتج قبل شرائه، وذلك بمساعدة تطبيق "تأكد"، حيث باتت المسؤولية أكبر فـ"النظرة ما تكفي".

والمعلومات المدونة هي: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:49 PM

كيف تقرأ بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة .. وحدها "النظرة ما تكفي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تضمنت بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة التي أطلقتها الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" معلومات تتيح للمستهلك والبائع قراءة الملصق وفهم مكونات المنتج قبل شرائه، وذلك بمساعدة تطبيق "تأكد"، حيث باتت المسؤولية أكبر فـ"النظرة ما تكفي".

والمعلومات المدونة هي: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,094
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,557

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