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أمير الباحة يكرّم الرعاة والفائزين في بطولة "عيش التحدي"

بمشاركة 512 لاعبًا وبجوائز بلغت أكثر من 100 ألف ريال

كرّم أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة بالإمارة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اليوم؛ الداعمين والفائزين في بطولة الباحة للبلوت "عيش التحدي".

نظم البطولة مجلس شباب منطقة الباحة، بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة، خلال الفترة من 14 إلى 18/ 4/ 1441هـ.

وشاهد أمير الباحة عرضًا مرئيًّا عن البطولة؛ حيث قدّم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، شرحًا عن البطولة التي شارك فيها 512 لاعبًا يمثّلون 256 فريقًا من مناطق المملكة وبمختلف الفئات.

وتم تقسيم المشاركين على 16 طاولة بواقع 256 مباراة، وبإدارة ثمانية حُكّام من شباب المنطقة، وبجوائز تحفيزية بلغت أكثر من 100 ألف ريال سعودي.

بعد ذلك كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود، الداعمين والشركات الراعية للبطولة. كما توج الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى. وحضر التكريم وكيل الإمارة عبد المنعم الشهري.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمير الباحة يكرّم الرعاة والفائزين في بطولة "عيش التحدي"
سبق

كرّم أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة بالإمارة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اليوم؛ الداعمين والفائزين في بطولة الباحة للبلوت "عيش التحدي".

نظم البطولة مجلس شباب منطقة الباحة، بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة، خلال الفترة من 14 إلى 18/ 4/ 1441هـ.

وشاهد أمير الباحة عرضًا مرئيًّا عن البطولة؛ حيث قدّم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، شرحًا عن البطولة التي شارك فيها 512 لاعبًا يمثّلون 256 فريقًا من مناطق المملكة وبمختلف الفئات.

وتم تقسيم المشاركين على 16 طاولة بواقع 256 مباراة، وبإدارة ثمانية حُكّام من شباب المنطقة، وبجوائز تحفيزية بلغت أكثر من 100 ألف ريال سعودي.

بعد ذلك كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود، الداعمين والشركات الراعية للبطولة. كما توج الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى. وحضر التكريم وكيل الإمارة عبد المنعم الشهري.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:51 PM

أمير الباحة يكرّم الرعاة والفائزين في بطولة "عيش التحدي"

بمشاركة 512 لاعبًا وبجوائز بلغت أكثر من 100 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كرّم أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لمجلس شباب المنطقة بالإمارة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اليوم؛ الداعمين والفائزين في بطولة الباحة للبلوت "عيش التحدي".

نظم البطولة مجلس شباب منطقة الباحة، بالتعاون مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة، خلال الفترة من 14 إلى 18/ 4/ 1441هـ.

وشاهد أمير الباحة عرضًا مرئيًّا عن البطولة؛ حيث قدّم رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، شرحًا عن البطولة التي شارك فيها 512 لاعبًا يمثّلون 256 فريقًا من مناطق المملكة وبمختلف الفئات.

وتم تقسيم المشاركين على 16 طاولة بواقع 256 مباراة، وبإدارة ثمانية حُكّام من شباب المنطقة، وبجوائز تحفيزية بلغت أكثر من 100 ألف ريال سعودي.

بعد ذلك كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود، الداعمين والشركات الراعية للبطولة. كما توج الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى. وحضر التكريم وكيل الإمارة عبد المنعم الشهري.

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