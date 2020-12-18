الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة

فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس 16,987,911

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 230,953 إصابة مؤكدة و3,444 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.



ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 16,987,911 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 309,880 وفاة.