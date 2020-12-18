النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة

فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس 16,987,911

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 230,953 إصابة مؤكدة و3,444 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 16,987,911 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 309,880 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 230,953 إصابة مؤكدة و3,444 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 16,987,911 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 309,880 وفاة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
10:38 PM

الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة

فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس 16,987,911

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
6
322

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 230,953 إصابة مؤكدة و3,444 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 16,987,911 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 309,880 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,674
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,684
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة