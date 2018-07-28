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فصيل عراقي مسلح يعلن تعرض مستودع ذخيرة تابع له لهجوم بطائرة مسيرة

أشار إلى ضربتين منفصلتين استهدفاه وقت الفجر

أعلن فصيل عراقي مسلح اليوم (الاثنين)، أن أحد مستودعات الذخيرة الخاصة به تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة النجف بجنوب البلاد.

وذكر الفصيل أن هجومين منفصلين على الأقل أصابا المستودع وقت الفجر تقريبًا، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

ولم يعلق مسؤولو الأمن بالعراق على الفور، والفصيل المستهدف جزء من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية العسكرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فصيل عراقي مسلح يعلن تعرض مستودع ذخيرة تابع له لهجوم بطائرة مسيرة
سبق

أعلن فصيل عراقي مسلح اليوم (الاثنين)، أن أحد مستودعات الذخيرة الخاصة به تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة النجف بجنوب البلاد.

وذكر الفصيل أن هجومين منفصلين على الأقل أصابا المستودع وقت الفجر تقريبًا، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

ولم يعلق مسؤولو الأمن بالعراق على الفور، والفصيل المستهدف جزء من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية العسكرية.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:37 PM

فصيل عراقي مسلح يعلن تعرض مستودع ذخيرة تابع له لهجوم بطائرة مسيرة

أشار إلى ضربتين منفصلتين استهدفاه وقت الفجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن فصيل عراقي مسلح اليوم (الاثنين)، أن أحد مستودعات الذخيرة الخاصة به تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قرب مدينة النجف بجنوب البلاد.

وذكر الفصيل أن هجومين منفصلين على الأقل أصابا المستودع وقت الفجر تقريبًا، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

ولم يعلق مسؤولو الأمن بالعراق على الفور، والفصيل المستهدف جزء من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية العسكرية.

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