أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس الأحد اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخًا باليستيًّا، أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة. ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر؛ إذ سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه الإمارات
لم يؤدِّ لأي خسائر وسقطت بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس الأحد اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخًا باليستيًّا، أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة. ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر؛ إذ سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.الإمارات وزارة الدفاع وزارة الدفاع الإماراتية.الصاروخ الباليستي الحوثي المليشيا الحوثية
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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه الإماراتفهد كاملي سبق 2022-01-31
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
12:42 AM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:07 AM
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي تجاه الإمارات
لم يؤدِّ لأي خسائر وسقطت بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر أمس الأحد اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخًا باليستيًّا، أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة. ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر؛ إذ سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
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