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"ابن حثلين" للمشاركين: أدخلوا البهجة على جماهيركم بإحياء مخيماتكم

من خلال فعاليات تتناسب مع الحدث التراثي الكبير

دعا المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ابن حثيلين، المشاركين من ملاك الإبل في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى إدخال البهجة لنفوس جماهيرهم من خلال فعاليات تتناسب مع الحدث التراثي الكبير.

وقال ابن حثلين في تغريدة له على تويتر: "أتمنى من إخواني المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، بأن يدخلوا البهجة على جماهيرهم ومحبيهم بإحياء مخيماتهم دينياً، ثقافياً أدبياً وترفيهياً خليط بين الندوات، الشعر، السامري والمحاورة، وغيرها من فنوننا الشعبية الجميلة".

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"ابن حثلين" للمشاركين: أدخلوا البهجة على جماهيركم بإحياء مخيماتكم
سبق

دعا المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ابن حثيلين، المشاركين من ملاك الإبل في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى إدخال البهجة لنفوس جماهيرهم من خلال فعاليات تتناسب مع الحدث التراثي الكبير.

وقال ابن حثلين في تغريدة له على تويتر: "أتمنى من إخواني المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، بأن يدخلوا البهجة على جماهيرهم ومحبيهم بإحياء مخيماتهم دينياً، ثقافياً أدبياً وترفيهياً خليط بين الندوات، الشعر، السامري والمحاورة، وغيرها من فنوننا الشعبية الجميلة".

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:43 PM

"ابن حثلين" للمشاركين: أدخلوا البهجة على جماهيركم بإحياء مخيماتكم

من خلال فعاليات تتناسب مع الحدث التراثي الكبير

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مسلّم الهواملة - الرياض
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1,691

دعا المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ابن حثيلين، المشاركين من ملاك الإبل في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى إدخال البهجة لنفوس جماهيرهم من خلال فعاليات تتناسب مع الحدث التراثي الكبير.

وقال ابن حثلين في تغريدة له على تويتر: "أتمنى من إخواني المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6، بأن يدخلوا البهجة على جماهيرهم ومحبيهم بإحياء مخيماتهم دينياً، ثقافياً أدبياً وترفيهياً خليط بين الندوات، الشعر، السامري والمحاورة، وغيرها من فنوننا الشعبية الجميلة".

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