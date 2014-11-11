إيقاف مقيمَيْن ظهرا في فيديو يتضمن إساءة للزي السعودي

أوقفت الجهات الأمنية اثنين من المقيمين يحملان جنسية عربية، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه الاثنان وهما يسيئان ويتهكمان على الزي السعودي.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.
أوقفت الجهات الأمنية اثنين من المقيمين يحملان جنسية عربية، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه الاثنان وهما يسيئان ويتهكمان على الزي السعودي.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.
الزي السعودي الجهات الأمنية
أوقفت الجهات الأمنية اثنين من المقيمين يحملان جنسية عربية، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه الاثنان وهما يسيئان ويتهكمان على الزي السعودي.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.
أوقفت الجهات الأمنية اثنين من المقيمين يحملان جنسية عربية، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه الاثنان وهما يسيئان ويتهكمان على الزي السعودي.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية في القضية.