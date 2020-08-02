"الحارثي" لرتبة عميد بالدفاع المدني

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز الدفاع المدني بثول، العقيد سالم بن مشرف الحارثي، إلى رتبة عميد.
فيما أكد "الحارثي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز الدفاع المدني بثول، العقيد سالم بن مشرف الحارثي، إلى رتبة عميد.
فيما أكد "الحارثي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز الدفاع المدني بثول، العقيد سالم بن مشرف الحارثي، إلى رتبة عميد.
فيما أكد "الحارثي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير مركز الدفاع المدني بثول، العقيد سالم بن مشرف الحارثي، إلى رتبة عميد.
فيما أكد "الحارثي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.