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عتق رقبة لوجه الله.. شفاعة أعيان شمر تُوقف قصاص مواطن قرب التنفيذ

فيما ثمّن "ابن جدي" موقف "الضويلي" النبيل وإخوانه في التنازل عن حقهم

أثمرت شفاعة شيوخ وأعيان قبيلة شمر، يتقدمهم رئيس مركز إمارة عريجاء حمدان بن حمود بن جدي؛ في عتق رقبة المواطن أحمد النشمي الشمري؛ بعد أن التقوا أولياء المجني عليه للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من شيوخ وأعيان قبيلة شمر؛ منزل مفرح عايد الضويلي الشمري؛ وإخوانه "ذوي المتوفى" في حائل؛ حيث ثمّن "ابن جدي"؛ باسمه وباسم شيوخ وأعيان قبيلة شمر، الموقف النبيل والجليل من الرجل الشهم مفرح عايد الضويلي الشمري؛ وإخوانه، الذين تنازلوا عن حقهم بالقصاص لوجه الله تعالى.

ونقل حمدان بن جدي؛ شكر وتقدير شيوخ وعشائر شمر لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، على الجهود المبذولة والمشكورة منذ بداية القضية، من خلال التنسيق والتوجيهات السامية، حتى تكللت المساعي بالنجاح.

كما قدّم رئيس مركز إمارة عريجاء، شكره لشيوخ وأعيان قبيلة شمر ممّن شاركوا في الشفاعة، على جهودهم في السعي لإعتاق رقبة السجين أحمد النشمي الشمري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عتق رقبة لوجه الله.. شفاعة أعيان شمر تُوقف قصاص مواطن قرب التنفيذ
سبق

أثمرت شفاعة شيوخ وأعيان قبيلة شمر، يتقدمهم رئيس مركز إمارة عريجاء حمدان بن حمود بن جدي؛ في عتق رقبة المواطن أحمد النشمي الشمري؛ بعد أن التقوا أولياء المجني عليه للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من شيوخ وأعيان قبيلة شمر؛ منزل مفرح عايد الضويلي الشمري؛ وإخوانه "ذوي المتوفى" في حائل؛ حيث ثمّن "ابن جدي"؛ باسمه وباسم شيوخ وأعيان قبيلة شمر، الموقف النبيل والجليل من الرجل الشهم مفرح عايد الضويلي الشمري؛ وإخوانه، الذين تنازلوا عن حقهم بالقصاص لوجه الله تعالى.

ونقل حمدان بن جدي؛ شكر وتقدير شيوخ وعشائر شمر لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، على الجهود المبذولة والمشكورة منذ بداية القضية، من خلال التنسيق والتوجيهات السامية، حتى تكللت المساعي بالنجاح.

كما قدّم رئيس مركز إمارة عريجاء، شكره لشيوخ وأعيان قبيلة شمر ممّن شاركوا في الشفاعة، على جهودهم في السعي لإعتاق رقبة السجين أحمد النشمي الشمري.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
02:00 PM

عتق رقبة لوجه الله.. شفاعة أعيان شمر تُوقف قصاص مواطن قرب التنفيذ

فيما ثمّن "ابن جدي" موقف "الضويلي" النبيل وإخوانه في التنازل عن حقهم

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خالد السليمي - حائل
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أثمرت شفاعة شيوخ وأعيان قبيلة شمر، يتقدمهم رئيس مركز إمارة عريجاء حمدان بن حمود بن جدي؛ في عتق رقبة المواطن أحمد النشمي الشمري؛ بعد أن التقوا أولياء المجني عليه للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من شيوخ وأعيان قبيلة شمر؛ منزل مفرح عايد الضويلي الشمري؛ وإخوانه "ذوي المتوفى" في حائل؛ حيث ثمّن "ابن جدي"؛ باسمه وباسم شيوخ وأعيان قبيلة شمر، الموقف النبيل والجليل من الرجل الشهم مفرح عايد الضويلي الشمري؛ وإخوانه، الذين تنازلوا عن حقهم بالقصاص لوجه الله تعالى.

ونقل حمدان بن جدي؛ شكر وتقدير شيوخ وعشائر شمر لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، على الجهود المبذولة والمشكورة منذ بداية القضية، من خلال التنسيق والتوجيهات السامية، حتى تكللت المساعي بالنجاح.

كما قدّم رئيس مركز إمارة عريجاء، شكره لشيوخ وأعيان قبيلة شمر ممّن شاركوا في الشفاعة، على جهودهم في السعي لإعتاق رقبة السجين أحمد النشمي الشمري.

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