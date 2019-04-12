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"صحة عسير" تخصص أرقام تواصل مباشر مع 14 عيادة طبية

لخدمة المستفیدین في منازلهم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة

خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أرقـامًا هاتفية لخدمة المستفيدين لتسهيل التواصل مـع 14 عيادة طبية في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة بالمنطقة.

وأوضـح المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة عـبدالعزیز بـن یحیى آل شایع أن الخدمة تشمل 9 عـیادات فـي مسـتشفى عسـیر الـمركـزي، وثـلاث أخـرى فـي مسـتشفى أبـھا لـلولادة والأطـفال، بـالإضـافـة إلـى العيادات والمواعيد في مـركـز الأمـیر فـیصل بـن خـالـد لأمراض وجراحة القلب، وعیادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنھل.

مشيرًا إلى أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الـصحة مـمثلة بـالـمدیـریـة الـعامـة لـلشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المستفیدین وھم في منازلهم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس (كـورونـا المستجد كوفيد -١٩).

وأبان آل شـایع أنـه سیتم الرد والتواصل مع المسـتفیدین مـن خـدمـات الـعیادات المحــددة، وذلــك بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومات المطلوبة منھم على الأرقام الموضحة عـبر تطبیق "واتساب"، وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.

المديرية العامة للشؤون الصحية عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" تخصص أرقام تواصل مباشر مع 14 عيادة طبية
سبق

خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أرقـامًا هاتفية لخدمة المستفيدين لتسهيل التواصل مـع 14 عيادة طبية في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة بالمنطقة.

وأوضـح المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة عـبدالعزیز بـن یحیى آل شایع أن الخدمة تشمل 9 عـیادات فـي مسـتشفى عسـیر الـمركـزي، وثـلاث أخـرى فـي مسـتشفى أبـھا لـلولادة والأطـفال، بـالإضـافـة إلـى العيادات والمواعيد في مـركـز الأمـیر فـیصل بـن خـالـد لأمراض وجراحة القلب، وعیادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنھل.

مشيرًا إلى أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الـصحة مـمثلة بـالـمدیـریـة الـعامـة لـلشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المستفیدین وھم في منازلهم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس (كـورونـا المستجد كوفيد -١٩).

وأبان آل شـایع أنـه سیتم الرد والتواصل مع المسـتفیدین مـن خـدمـات الـعیادات المحــددة، وذلــك بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومات المطلوبة منھم على الأرقام الموضحة عـبر تطبیق "واتساب"، وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:38 PM

"صحة عسير" تخصص أرقام تواصل مباشر مع 14 عيادة طبية

لخدمة المستفیدین في منازلهم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أرقـامًا هاتفية لخدمة المستفيدين لتسهيل التواصل مـع 14 عيادة طبية في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة بالمنطقة.

وأوضـح المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة عـبدالعزیز بـن یحیى آل شایع أن الخدمة تشمل 9 عـیادات فـي مسـتشفى عسـیر الـمركـزي، وثـلاث أخـرى فـي مسـتشفى أبـھا لـلولادة والأطـفال، بـالإضـافـة إلـى العيادات والمواعيد في مـركـز الأمـیر فـیصل بـن خـالـد لأمراض وجراحة القلب، وعیادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنھل.

مشيرًا إلى أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الـصحة مـمثلة بـالـمدیـریـة الـعامـة لـلشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المستفیدین وھم في منازلهم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس (كـورونـا المستجد كوفيد -١٩).

وأبان آل شـایع أنـه سیتم الرد والتواصل مع المسـتفیدین مـن خـدمـات الـعیادات المحــددة، وذلــك بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومات المطلوبة منھم على الأرقام الموضحة عـبر تطبیق "واتساب"، وذلك خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.

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