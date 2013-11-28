النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان تسجل 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما سجلت الجزائر 1058 إصابة بالفيروس

سجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 123941 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

على جانب آخر سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.

لبنان الجزائر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان تسجل 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 123941 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

على جانب آخر سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:45 PM

لبنان تسجل 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما سجلت الجزائر 1058 إصابة بالفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
192

سجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 123941 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.

على جانب آخر سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,156
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,267
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة