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الجامعات السعودية تحصد مراتب متقدمة عالمياً وعربياً في تصنيف التايمز لـ 2021

جامعة الملك عبدالعزيز جاءت في المركز الأول عربياً ومحلياً واحتلت المركز 201 عالمياً

حققت الجامعات السعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م عالمياً وعربياً ومحلياً، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الأول عربياً ومحلياً وضمن الترتيب 201 عالمياً، وجامعة الفيصل الأهلية في الترتيب الثاني محلياً و(51) عربياً وضمن 251 عالمياً، كما احتلت جامعة الملك سعود الترتيب الثامن عربياً والثالث محلياً وضمن 401 عالمياً.

واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الخامس عربياً والرابع محلياً وضمن 501 عالمياً، وجامعة الملك خالد احتلت الترتيب 44 عربياً والخامس محلياً وضمن 501 عالمياً، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الترتيب الثالث عربياً وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في الترتيب الرابع عربياً، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الترتيب السادس محلياً و61 عربياً، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الترتيب السابع محلياً والترتيب 51 عربياً وضمن 801 عالمياً، وجامعة الملك فيصل في الترتيب الثامن محلياً والترتيب 35 عربياً وضمن 1000 جامعة عالمياً.

وجاءت جامعة القصيم ضمن 1000 جامعة عالمياً وفي الترتيب التاسع محلياً وضمن 81 عربياً، وجامعة أم القرى في الترتيب الرابع عشر عربياً والعاشر محلياً وضمن 1000 جامعة عالمياً، فيما حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الترتيب الثاني عشر عربياً وجامعة الأمير سلطان الأهلية الترتيب 47 عربياً وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن 81 عربياً.

يعتمد تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعات السعودية تحصد مراتب متقدمة عالمياً وعربياً في تصنيف التايمز لـ 2021
سبق

حققت الجامعات السعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م عالمياً وعربياً ومحلياً، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الأول عربياً ومحلياً وضمن الترتيب 201 عالمياً، وجامعة الفيصل الأهلية في الترتيب الثاني محلياً و(51) عربياً وضمن 251 عالمياً، كما احتلت جامعة الملك سعود الترتيب الثامن عربياً والثالث محلياً وضمن 401 عالمياً.

واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الخامس عربياً والرابع محلياً وضمن 501 عالمياً، وجامعة الملك خالد احتلت الترتيب 44 عربياً والخامس محلياً وضمن 501 عالمياً، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الترتيب الثالث عربياً وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في الترتيب الرابع عربياً، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الترتيب السادس محلياً و61 عربياً، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الترتيب السابع محلياً والترتيب 51 عربياً وضمن 801 عالمياً، وجامعة الملك فيصل في الترتيب الثامن محلياً والترتيب 35 عربياً وضمن 1000 جامعة عالمياً.

وجاءت جامعة القصيم ضمن 1000 جامعة عالمياً وفي الترتيب التاسع محلياً وضمن 81 عربياً، وجامعة أم القرى في الترتيب الرابع عشر عربياً والعاشر محلياً وضمن 1000 جامعة عالمياً، فيما حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الترتيب الثاني عشر عربياً وجامعة الأمير سلطان الأهلية الترتيب 47 عربياً وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن 81 عربياً.

يعتمد تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
05:34 PM

الجامعات السعودية تحصد مراتب متقدمة عالمياً وعربياً في تصنيف التايمز لـ 2021

جامعة الملك عبدالعزيز جاءت في المركز الأول عربياً ومحلياً واحتلت المركز 201 عالمياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت الجامعات السعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م عالمياً وعربياً ومحلياً، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الأول عربياً ومحلياً وضمن الترتيب 201 عالمياً، وجامعة الفيصل الأهلية في الترتيب الثاني محلياً و(51) عربياً وضمن 251 عالمياً، كما احتلت جامعة الملك سعود الترتيب الثامن عربياً والثالث محلياً وضمن 401 عالمياً.

واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الخامس عربياً والرابع محلياً وضمن 501 عالمياً، وجامعة الملك خالد احتلت الترتيب 44 عربياً والخامس محلياً وضمن 501 عالمياً، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الترتيب الثالث عربياً وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في الترتيب الرابع عربياً، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الترتيب السادس محلياً و61 عربياً، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الترتيب السابع محلياً والترتيب 51 عربياً وضمن 801 عالمياً، وجامعة الملك فيصل في الترتيب الثامن محلياً والترتيب 35 عربياً وضمن 1000 جامعة عالمياً.

وجاءت جامعة القصيم ضمن 1000 جامعة عالمياً وفي الترتيب التاسع محلياً وضمن 81 عربياً، وجامعة أم القرى في الترتيب الرابع عشر عربياً والعاشر محلياً وضمن 1000 جامعة عالمياً، فيما حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الترتيب الثاني عشر عربياً وجامعة الأمير سلطان الأهلية الترتيب 47 عربياً وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن 81 عربياً.

يعتمد تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.

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