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"الثقافة" تختتم فعاليات "ليالٍ ثقافية" في الإحساء وسط حضور كبير

استمرت على مدى 5 أيام

اختتمت الهيئة العامة للثقافة، فعالياتها التي أقامتها في محافظة الإحساء بعنوان "ليالٍ ثقافية" ضمن موسم الشرقية 2019م، واستمرت على مدى 5 أيام في الفترة من 26 -30 مارس، وسط حضور غفير من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وشهدت الفعاليات تنوعاً ثقافياً أضفى جواً من البهجة والسرور على زوار الفعاليات، إضافة لتعزيز الثقافة والمعرفة التي تحرص عليها الهيئة في سبيل جهودها الحثيثة في تعزيز الحراك الثقافي في المملكة.

وحرصت الهيئة على إشباع ذائقة جميع الزوار، حيث تضمنت فعالياتها عروضاً مسرحية وأمسيات حوارية، إضافة إلى العروض الموسيقية والغنائية، وعروض أفلام السينما السعودية ونقل تجاربها، وعدد من العروض البصرية، وإتاحة فرصة مقابلة الجمهور برموز الثقافة والفن عبر المنصة الثقافية، وعمل اللقاءات معهم.

وتم تقديم 17 ورشة عمل تدريبية في المجالات الثقافية والفنية، ومنها الإيقاع الخليجي، والتمثيل السينمائي، وكتابة السيناريو، وصناعة الشخصيات السينمائية وصناعة العرائس، والتمثيل المسرحي، والارتجال المسرحي للأطفال، وكتابة القصة، وهندسة الكلمة، والتصوير بالهواتف الذكية، وتصوير الأطعمة، وفن الديكوباج، وأساسيات النحت، والرسم على الجلود، والرسم على الجدران، ورسوم الأطفال، والرسم الحي.

وتحدث خلال الفعاليات عدد من الشخصيات الثقافية وذلك ضمن اللقاء الحواري والتفاعلي، ومنهم الدكتور سمير الضامر الذي تناول الموروث الشعبي، وتحدث الدكتور نايف خلف عن التمثيل المسرحي.

وسرد المسرحي يوسف الخميس حكايات ثقافية للشباب، وتحدث الدكتور سامي الجمعان عن اليوم العالمي للمسرح، فيما كان للمخرج سمعان العاني حديث عن المسرح وهموم المسرحيين.

وتناول كل من مدير فرع هيئة السياحة بالإحساء خالد الفريدة ومدير وحدة الآثار وليد الحسين تراث المواقع التاريخية بالإحساء، وتحدث المخرج المسرحي علي الغوينم عن إدارة الفعل الثقافي، وسرد الفنان سمير الناصر قصص وحكايات عن الدراما السعودية، كما عرض الفنان مشعل المطيري تجارب سينمائية.


وشهدت الفعاليات عروض أفلام السينما حيث تم عرض فيلم "القاري" وفيلم "بوصلة" وفيلم "لسان" وفيلم "جابر" وفيلم "أصفر" وفيلم "عاطور" وفيلم "أغنية الجعة" وفيلم "وسطي"، إضافة لعرض مسرحية "ترانزيت" ومسرحية الأطفال "ألف ليلة ونص".

واحتفلت هيئة الثقافة ضمن "ليالي ثقافية" باليوم العالمي للمسرح وكرمت اثنين من رواد المسرح السعودي، المخرج سمعان العاني والدكتور سامي الجمعان، كما تم تقديم رسالة عن هذا اليوم من مسرحيي الإحساء وقدمها الفنان سلطان النوه.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الثقافة" تختتم فعاليات "ليالٍ ثقافية" في الإحساء وسط حضور كبير
سبق

اختتمت الهيئة العامة للثقافة، فعالياتها التي أقامتها في محافظة الإحساء بعنوان "ليالٍ ثقافية" ضمن موسم الشرقية 2019م، واستمرت على مدى 5 أيام في الفترة من 26 -30 مارس، وسط حضور غفير من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وشهدت الفعاليات تنوعاً ثقافياً أضفى جواً من البهجة والسرور على زوار الفعاليات، إضافة لتعزيز الثقافة والمعرفة التي تحرص عليها الهيئة في سبيل جهودها الحثيثة في تعزيز الحراك الثقافي في المملكة.

وحرصت الهيئة على إشباع ذائقة جميع الزوار، حيث تضمنت فعالياتها عروضاً مسرحية وأمسيات حوارية، إضافة إلى العروض الموسيقية والغنائية، وعروض أفلام السينما السعودية ونقل تجاربها، وعدد من العروض البصرية، وإتاحة فرصة مقابلة الجمهور برموز الثقافة والفن عبر المنصة الثقافية، وعمل اللقاءات معهم.

وتم تقديم 17 ورشة عمل تدريبية في المجالات الثقافية والفنية، ومنها الإيقاع الخليجي، والتمثيل السينمائي، وكتابة السيناريو، وصناعة الشخصيات السينمائية وصناعة العرائس، والتمثيل المسرحي، والارتجال المسرحي للأطفال، وكتابة القصة، وهندسة الكلمة، والتصوير بالهواتف الذكية، وتصوير الأطعمة، وفن الديكوباج، وأساسيات النحت، والرسم على الجلود، والرسم على الجدران، ورسوم الأطفال، والرسم الحي.

وتحدث خلال الفعاليات عدد من الشخصيات الثقافية وذلك ضمن اللقاء الحواري والتفاعلي، ومنهم الدكتور سمير الضامر الذي تناول الموروث الشعبي، وتحدث الدكتور نايف خلف عن التمثيل المسرحي.

وسرد المسرحي يوسف الخميس حكايات ثقافية للشباب، وتحدث الدكتور سامي الجمعان عن اليوم العالمي للمسرح، فيما كان للمخرج سمعان العاني حديث عن المسرح وهموم المسرحيين.

وتناول كل من مدير فرع هيئة السياحة بالإحساء خالد الفريدة ومدير وحدة الآثار وليد الحسين تراث المواقع التاريخية بالإحساء، وتحدث المخرج المسرحي علي الغوينم عن إدارة الفعل الثقافي، وسرد الفنان سمير الناصر قصص وحكايات عن الدراما السعودية، كما عرض الفنان مشعل المطيري تجارب سينمائية.


وشهدت الفعاليات عروض أفلام السينما حيث تم عرض فيلم "القاري" وفيلم "بوصلة" وفيلم "لسان" وفيلم "جابر" وفيلم "أصفر" وفيلم "عاطور" وفيلم "أغنية الجعة" وفيلم "وسطي"، إضافة لعرض مسرحية "ترانزيت" ومسرحية الأطفال "ألف ليلة ونص".

واحتفلت هيئة الثقافة ضمن "ليالي ثقافية" باليوم العالمي للمسرح وكرمت اثنين من رواد المسرح السعودي، المخرج سمعان العاني والدكتور سامي الجمعان، كما تم تقديم رسالة عن هذا اليوم من مسرحيي الإحساء وقدمها الفنان سلطان النوه.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:03 PM

"الثقافة" تختتم فعاليات "ليالٍ ثقافية" في الإحساء وسط حضور كبير

استمرت على مدى 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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اختتمت الهيئة العامة للثقافة، فعالياتها التي أقامتها في محافظة الإحساء بعنوان "ليالٍ ثقافية" ضمن موسم الشرقية 2019م، واستمرت على مدى 5 أيام في الفترة من 26 -30 مارس، وسط حضور غفير من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وشهدت الفعاليات تنوعاً ثقافياً أضفى جواً من البهجة والسرور على زوار الفعاليات، إضافة لتعزيز الثقافة والمعرفة التي تحرص عليها الهيئة في سبيل جهودها الحثيثة في تعزيز الحراك الثقافي في المملكة.

وحرصت الهيئة على إشباع ذائقة جميع الزوار، حيث تضمنت فعالياتها عروضاً مسرحية وأمسيات حوارية، إضافة إلى العروض الموسيقية والغنائية، وعروض أفلام السينما السعودية ونقل تجاربها، وعدد من العروض البصرية، وإتاحة فرصة مقابلة الجمهور برموز الثقافة والفن عبر المنصة الثقافية، وعمل اللقاءات معهم.

وتم تقديم 17 ورشة عمل تدريبية في المجالات الثقافية والفنية، ومنها الإيقاع الخليجي، والتمثيل السينمائي، وكتابة السيناريو، وصناعة الشخصيات السينمائية وصناعة العرائس، والتمثيل المسرحي، والارتجال المسرحي للأطفال، وكتابة القصة، وهندسة الكلمة، والتصوير بالهواتف الذكية، وتصوير الأطعمة، وفن الديكوباج، وأساسيات النحت، والرسم على الجلود، والرسم على الجدران، ورسوم الأطفال، والرسم الحي.

وتحدث خلال الفعاليات عدد من الشخصيات الثقافية وذلك ضمن اللقاء الحواري والتفاعلي، ومنهم الدكتور سمير الضامر الذي تناول الموروث الشعبي، وتحدث الدكتور نايف خلف عن التمثيل المسرحي.

وسرد المسرحي يوسف الخميس حكايات ثقافية للشباب، وتحدث الدكتور سامي الجمعان عن اليوم العالمي للمسرح، فيما كان للمخرج سمعان العاني حديث عن المسرح وهموم المسرحيين.

وتناول كل من مدير فرع هيئة السياحة بالإحساء خالد الفريدة ومدير وحدة الآثار وليد الحسين تراث المواقع التاريخية بالإحساء، وتحدث المخرج المسرحي علي الغوينم عن إدارة الفعل الثقافي، وسرد الفنان سمير الناصر قصص وحكايات عن الدراما السعودية، كما عرض الفنان مشعل المطيري تجارب سينمائية.


وشهدت الفعاليات عروض أفلام السينما حيث تم عرض فيلم "القاري" وفيلم "بوصلة" وفيلم "لسان" وفيلم "جابر" وفيلم "أصفر" وفيلم "عاطور" وفيلم "أغنية الجعة" وفيلم "وسطي"، إضافة لعرض مسرحية "ترانزيت" ومسرحية الأطفال "ألف ليلة ونص".

واحتفلت هيئة الثقافة ضمن "ليالي ثقافية" باليوم العالمي للمسرح وكرمت اثنين من رواد المسرح السعودي، المخرج سمعان العاني والدكتور سامي الجمعان، كما تم تقديم رسالة عن هذا اليوم من مسرحيي الإحساء وقدمها الفنان سلطان النوه.

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