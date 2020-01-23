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أجواء باردة نسبيًّا واعتدال متوقع.. هنا خارطة لأجواء الأسبوع الحالي

توقعات برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار في شمال وغرب البلاد

يُتوقع أن تستمر الأجواء الباردة نسبيًّا اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء على شمال المملكة، ومعتدلة في باقي المناطق، بالتزامن مع استقرار على الأجواء؛ عدا أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، التي يُحتمل أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار.

ووفق موقع "طقس العرب"؛ من المتوقع أن تسود ليلًا أجواء شديدة البرودة في شمال المملكة؛ بينما تبقى باردة في أغلب المناطق، ودرجات حرارة أقل من الصفر المئوي شمال المملكة.

وستكون درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس حول معدلاتها الاعتيادية بوجه عام، وتتجدد فرص الأمطار في أقصى شمال المنطقة، مصحوبة برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار في شمال وشمال غرب البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء باردة نسبيًّا واعتدال متوقع.. هنا خارطة لأجواء الأسبوع الحالي
سبق

يُتوقع أن تستمر الأجواء الباردة نسبيًّا اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء على شمال المملكة، ومعتدلة في باقي المناطق، بالتزامن مع استقرار على الأجواء؛ عدا أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، التي يُحتمل أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار.

ووفق موقع "طقس العرب"؛ من المتوقع أن تسود ليلًا أجواء شديدة البرودة في شمال المملكة؛ بينما تبقى باردة في أغلب المناطق، ودرجات حرارة أقل من الصفر المئوي شمال المملكة.

وستكون درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس حول معدلاتها الاعتيادية بوجه عام، وتتجدد فرص الأمطار في أقصى شمال المنطقة، مصحوبة برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار في شمال وشمال غرب البلاد.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:18 PM

أجواء باردة نسبيًّا واعتدال متوقع.. هنا خارطة لأجواء الأسبوع الحالي

توقعات برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار في شمال وغرب البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,317

يُتوقع أن تستمر الأجواء الباردة نسبيًّا اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء على شمال المملكة، ومعتدلة في باقي المناطق، بالتزامن مع استقرار على الأجواء؛ عدا أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، التي يُحتمل أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار.

ووفق موقع "طقس العرب"؛ من المتوقع أن تسود ليلًا أجواء شديدة البرودة في شمال المملكة؛ بينما تبقى باردة في أغلب المناطق، ودرجات حرارة أقل من الصفر المئوي شمال المملكة.

وستكون درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس حول معدلاتها الاعتيادية بوجه عام، وتتجدد فرص الأمطار في أقصى شمال المنطقة، مصحوبة برياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار في شمال وشمال غرب البلاد.

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