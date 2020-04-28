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"صحة الشرقية" تؤكد "مقطع رمي النفايات الطبية": صحيح وتوجيه لمجازاة المخالفين

توضيح لمتحدثها "سعود" بيّن فيه لـ"سبق" أن التصرف فردي والإجراءات ستُتَّخذ

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود، صحة المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مواطن بتصوير حاوية بجانب منزله فيها نفايات وَصَفها بأنها من إحدى الإدارات المساندة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح "سعود"، أن "صحة الشرقية" تؤكد أنها تستنكر مثل هذا التصرف الخاطئ، وتود التوضيح أنه قد تم الوقوف على مضمون المقطع، وتشير إلى أن النفايات المشار إليها ليست مستلزمات جديدة؛ بل مواد تم استخدامها وقد استُهلكت للغرض المخصص لها، ويجدر التأكيد على أنها غير ملوثة وغير مُعدية، ومع ذلك نؤكد أن رميها في المكان المعنيّ مرفوض، وأن هذا التصرف كان اجتهادًا فرديًّا خاطئًا وغير مسؤول من قِبَل عدد من عمال إحدى الشركات المتعهدة بالنظافة، مخالفين بذلك التعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه النفايات، وجرى التعامل معها حسب معايير السلامة ورفعها في حينه، وتم التخلص منها بطريقة سليمة.

وأكد أن مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي، وجّه المتعهد بعقد النظافة للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب الأنظمة الجزائية؛ ضمانًا لعدم تكرار ذلك.

صحة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية" تؤكد "مقطع رمي النفايات الطبية": صحيح وتوجيه لمجازاة المخالفين
سبق

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود، صحة المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مواطن بتصوير حاوية بجانب منزله فيها نفايات وَصَفها بأنها من إحدى الإدارات المساندة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح "سعود"، أن "صحة الشرقية" تؤكد أنها تستنكر مثل هذا التصرف الخاطئ، وتود التوضيح أنه قد تم الوقوف على مضمون المقطع، وتشير إلى أن النفايات المشار إليها ليست مستلزمات جديدة؛ بل مواد تم استخدامها وقد استُهلكت للغرض المخصص لها، ويجدر التأكيد على أنها غير ملوثة وغير مُعدية، ومع ذلك نؤكد أن رميها في المكان المعنيّ مرفوض، وأن هذا التصرف كان اجتهادًا فرديًّا خاطئًا وغير مسؤول من قِبَل عدد من عمال إحدى الشركات المتعهدة بالنظافة، مخالفين بذلك التعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه النفايات، وجرى التعامل معها حسب معايير السلامة ورفعها في حينه، وتم التخلص منها بطريقة سليمة.

وأكد أن مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي، وجّه المتعهد بعقد النظافة للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب الأنظمة الجزائية؛ ضمانًا لعدم تكرار ذلك.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:33 PM

"صحة الشرقية" تؤكد "مقطع رمي النفايات الطبية": صحيح وتوجيه لمجازاة المخالفين

توضيح لمتحدثها "سعود" بيّن فيه لـ"سبق" أن التصرف فردي والإجراءات ستُتَّخذ

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عبدالله السالم - الدمام
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أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود، صحة المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مواطن بتصوير حاوية بجانب منزله فيها نفايات وَصَفها بأنها من إحدى الإدارات المساندة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح "سعود"، أن "صحة الشرقية" تؤكد أنها تستنكر مثل هذا التصرف الخاطئ، وتود التوضيح أنه قد تم الوقوف على مضمون المقطع، وتشير إلى أن النفايات المشار إليها ليست مستلزمات جديدة؛ بل مواد تم استخدامها وقد استُهلكت للغرض المخصص لها، ويجدر التأكيد على أنها غير ملوثة وغير مُعدية، ومع ذلك نؤكد أن رميها في المكان المعنيّ مرفوض، وأن هذا التصرف كان اجتهادًا فرديًّا خاطئًا وغير مسؤول من قِبَل عدد من عمال إحدى الشركات المتعهدة بالنظافة، مخالفين بذلك التعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه النفايات، وجرى التعامل معها حسب معايير السلامة ورفعها في حينه، وتم التخلص منها بطريقة سليمة.

وأكد أن مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم العريفي، وجّه المتعهد بعقد النظافة للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب الأنظمة الجزائية؛ ضمانًا لعدم تكرار ذلك.

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